Matteo Berrettini-Andy Murray (6-7, 6-7)/ Ko agli Atp Pechino, Finals a rischio

Purtroppo è durato un solo turno il “sogno” di Matteo Berrettini all’Atp Pechino: avanzare il più possibile per incamerare punti buoni per la corsa verso le Atp Finals era il progetto con serie e concrete ipotesi di realizzazione ma sulla strada del tennista romano si è imbattuto l’ex Fab Four Andy Murray che con questo 7-6, 7-6 di stamane certifica uno stato di forma finalmente sui buoni livelli del passato, purtroppo per Matteo. Lo scozzese due volte oro olimpico torna a battere un top20 dopo oltre un anno e lo fa nel giorno dell’esordio agli Atp cinesi che mettono in palio un montepremi di 3.515.225 dollari: due tie break sono stati decisivi per indirizzare il match di Pechino a favore di Murray, con un Berrettini parso in più occasione fuorifase e senza il colpo del ko nei punti decisivi. Dopo due ore di gioco il torneo per Berrettini finisce subito e il rammarico è parecchio..

MATTEO BERRETTINI, SI COMPLICA STRADA PER ATP FINALS

Per Matteo Berrettini infatti l’occasione era ghiotta per guadagnare punti sugli avversari diretti per la Race to Atp Finals London: attuale numero 12 del mondo, il tennista romano è ottavo dunque qualificato al momento per le Finals alle O2 Arena di Londra ma si deve guardare da molto vicino dagli avversari. Più 5 punti su Nishikori, più 60 su Monfils e poi ancora Alexander Zverev (-65), David Goffin (-105) e infine anche Fabio Fognini: tra infortuni e cali di forma, al momento l’avversario più temibile per la qualificazione nell’ultimo posto disponibile per il torneo che chiude la stagione con gli 8 migliori dell’anno è proprio il tedesco fratello maggiore di Misha. Ma l’ultima parola per Berrettini spetta, per fortuna, a lui stesso: al Masters di Shanghai in programma dal 6 ottobre potrà guadagnare quei punti necessari per qualificarsi alle Finals anche se resta l’ultima spiaggia disponibile e sbagliare d’ora in poi non sarà più concesso. Certo, Murray era un avversario molto ostico ma il livello di forma e di gioco dell’azzurro dovrà per forza di cosa alzare i giri del motore altrimenti il grande sogno sfumerà a pochi centimetri dal traguardo.

