Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati?/ Gli indizi non lasciano dubbi

Aria di addio tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic. I due tennisti, che da vari anni condividono le rispettive vite, potrebbero essersi lasciati. A dimostrarlo sono vari indizi social che non possono in alcun modo essere sottovalutati. Tra i due, almeno a guardare i profili Instagram, sembrerebbe tirare davvero aria di crisi. La tennista croata naturalizzata australiana ha rimosso dal proprio profilo tutte le foto in compagnia del collega e (ex) fidanzato. Inoltre, la 28enne ha smesso di seguire Berrettini su Instagram.

Al momento, invece, nessun indizio dal profilo social del tennista romano. Sul suo account, infatti, sembrerebbe essere tutto normale. Matteo ha ancora tutte le foto con Ajla e segue ancora l’australiana. Tra l’altro, proprio in questi giorni i due dovrebbero essere insieme: un evento piuttosto unico, visto i tanti impegni che hanno entrambi. Berrettini si è infatti allenato in Florida negli ultimi giorni, lì dove vive proprio la Tomljanovic. Il tennista azzurro prenderà parte al torneo di Indian Wells.

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic: un amore nato sul campo da tennis

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini sono fidanzati ormai da qualche anno. Qualche tempo fa, la tennista croata naturalizzata australiana aveva raccontato qualcosa in più sul suo compagno: “È molto leale, mi sostiene sempre. Mi piace avere un partner dello stesso settore perché viaggiamo nello stesso posto molte volte, ci godiamo più tempo insieme. Spero sempre di vincere lo stesso giorno, quindi non dobbiamo fingere di non essere felici”.

La coppia si è conosciuta nel 2019. È stata lei a raccontare a raccontare come sia nato il loro amore, sul campo di Wimbledon: “Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme. Di solito si comincia così. no?”. Conquistarla, per Matteo Berrettini, non è stato semplice. La ragazza, di tre anni più grandi, era infatti restia nel cominciare questa frequentazione: “Non è stato facile conquistarla, ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro il campo. Ci siamo anche allenati insieme. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto”.

