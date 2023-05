Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a Montecarlo/ Critiche al tennista: “Che brutta fine hai fatto”

Matteo Berrettini e Melissa Satta: weekend a Montecarlo

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono più innamorati che mai e non si nascondono più. Nei giorni scorsi l’ex velina di Striscia la notizia e il campione di tennis hanno scelto Cannes per il loro “debutto” ufficiale come coppia. I due hanno sfilato in total look bianco in occasione dell’amfAR Gala, serata di beneficenza che raccoglie fondi a favore della ricerca e della cura per l’AIDS.

Nel fine settimana la coppia ha assistito al Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, insieme a molte altre celebrità: da Neymar a Maria Sharapova, da Chris Martin dei Coldplay all’attore Tom Holland. “Fantastico weekend per la Formula1 a Montecarlo”, ha scritto Melissa Satta su Instagram pubblicando una serie di foto insieme a Matteo Berrettini in barca e poi a bordo pista. “Sono meravigliosi”, “Stupendi” e “Siete bellissimi”, sono alcuni dei commenti apparsi sotto i post.

Matteo Berrettini e Melissa Satta: critiche per il tennista

Ma non sono mancate cattiverie e commenti dei leoni da tastiera: “Grande Matteo Berrettini, il tennis non è più di tua competenza. Sport da fare a tempo perso”, “Matteo prepara duramente la stagione sull’erba” e “Ei fu un tennista. Poi appese la racchetta al chiodo”, hanno scritto alcuni utenti commentando gli ultimi risultati del tennista. E ancora: “Melissa mia per favore dagli un po’ di respiro” e “Lui addoloratissimo di uscire a breve dai primi 100… che brutta fine hai fatto Matteo mio”. Non è la prima volta che i due vengono attaccati sui social, Melissa Satta ha anche risposto – con un monologo a Le Iene – a chi la accusa di essere un ostacolo per la carriera del fidanzato Matteo Berrettini. “Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale. Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età”, ha detto il tennista a La Repubblica.

