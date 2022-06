Matteo Berrettini, forfait a Wimbledon/ Ha il Covid: iella nera, non giocherà lo Slam

MATTEO BERRETTINI SI RITIRA DA WIMBLEDON

Una mazzata. Matteo Berrettini l’ha ricevuta questa mattina, quando ha annunciato il suo ritiro da Wimbledon 2022: avrebbe dovuto giocare il primo turno oggi contro Cristian Garin, e invece con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che non potrà essere in campo a Londra, nello Slam sull’erba. Il motivo? Un test anti-Covid al quale è risultato positivo: le regole parlano chiaro, e così Berrettini non ha potuto difendere quanto fatto l’anno scorso. Ricordiamo bene la sua grande cavalcata a Wimbledon, nell’anno e nel giorno in cui a pochi chilometri di distanza l’Italia ha vinto gli Europei di calcio.

Diretta/ Berrettini Krajinovic (risultato finale 2-0: 7-5 6-4): il Queen's è azzurro!

Primo tennista azzurro di sempre a raggiungere la finale del più prestigioso degli Slam, poi battuto da Novak Djokovic ma comunque capace di far emozionare chiunque. Per quest’anno, inevitabilmente Berrettini era considerato tra i grandi favoriti per il titolo; e invece il suo Wimbledon 2022 è finito ancora prima di cominciare. Gli imprevisti fanno parte della vita di un tennista, ma rappresentano comunque uno scenario crudele: sarebbe potuto succedere in qualunque altro momento della stagione, è invece accaduto a Wimbledon.

DIRETTA/ Berrettini Van de Zandschulp (risultato finale 2-0): Matteo ha vinto!

Ora per Matteo Berrettini saranno due settimane frustranti, nelle quali sarà costretto a vivere da spettatore Wimbledon 2022. Il tennista romano era arrivato ai Championships forte di due titoli vinti sull’erba: Stoccarda, che aveva conquistato tre anni fa – primo trofeo sull’erba all’epoca – e il Queen’s, che aveva fatto suo anche nella scorsa stagione. Anche questo doppio successo ovviamente aveva contribuito ad abbassare le quote su una sua eventuale vittoria a Wimbledon 2022; purtroppo è arrivata la positività al Covid a cancellare tutto.

L’aspetto positivo forse riguarda il ranking: come sappiamo, quest’anno i Championships non assegnano punti per la classifica Atp e dunque Berrettini, anche vincendo il titolo, non avrebbe potuto godere di uno scatto in graduatoria (lo stesso scenario che attende Djokovic), anzi sarà comunque destinato a perdere qualche posizione. Che potesse succedere arrivando in fondo a Wimbledon 2022 sarebbe stato beffardo – per quanto noto, appunto – così se non altro c’è una sorta di “compensazione” ma noi avremmo preferito vedere Matteo lottare sull’erba di Wimbledon e arrivare ancora in finale, magari stavolta vincendola…

DIRETTA/ Berrettini Paul (risultato finale 2-0): vittoria netta per Matteo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA