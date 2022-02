Matteo Berrettini, vita privata e segreti del tennista/ Dall’impresa dagli Australian Open all’Ariston

Matteo Berrettini dalla semifinale degli Australian Open al palco di Sanremo 2022

Un altro sportivo sul palco di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Dopo personaggi del calibro di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic nelle prime due edizioni come direttore artistico, questa volta il conduttore potrà contare sulla presenza di un altro grande personaggio dello sport: Matteo Berettini. Il tennista romano, ospite questa sera nella serata di apertura del Festival di Sanremo, è reduce dalla semifinale degli Australian Open, dove è stato sconfitto da Nadal, poi vincitore del torneo. Per l’atleta è stato un anno importante: viene infatti da uno storico best ranking al n°6 della classifica ATP. Per lui questa sarà la prima volta sul palco dell’Ariston.

Nella serata di apertura Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti: sul palco ci sarà appunto anche Matteo Berrettini, unico italiano ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon e la semifinale agli Australian Open. Traguardi importanti per il tennista, che ora aggiunge al suo curriculum anche il palco dell’Ariston. Ma andiamo a scoprire di più sull’atleta classe 1996, che ha portato altissimo il nome dello sport e del tennis italiano nell’ultimo anno. Non tutti, ad esempio, sanno che Matteo è legato sentimentalmente alla collega Ajla Tomljanovic.

Chi è Matteo Berretini, vita privata e amore con Ajla Tomlijanovic

Matteo Berrettini è legato sentimentalmente alla tennista croata, naturalizzata australiana, Ajla Tomlijanovic. I due si sono incontrati a Wimbledon nel 2019 e da lì non si sono più lasciati. La distanza, ovviamente, li ha spesso messi a dura prova, ma nel 2020, nel corso del lockdown, i due hanno potuto sperimentale la convivenza in Florida, come ha raccontato lo stesso Matteo: “Da quando ho iniziato a frequentarla mi sono accorto che gioco meglio. Beh, devo ammetterlo perché è importante avere una persona che capisca cosa stai facendo. Viaggiamo tutto il tempo. Non ci vediamo per molto ogni volta. Durante i periodi di quarantena ci siamo potuti vivere di più e devo ammettere che sono stato veramente bene con lei. Ognuno vive la propria vita, sapendo tutto ciò che fa l’altra persona. Nessuno dei due cerca di superare questa linea e mi fa veramente bene tutto ciò”.

Una relazione, quella tra Matteo e Ajla, nata ovviamente sui campi di tennis ma poi sfociata in amore. I due cercano comunque di tenere il lavoro quanto più lontano possibile dal loro rapporto: “Naturalmente tra di noi parliamo di tennis, ma quando siamo insieme e andiamo fuori a mangiare non vogliamo parlarne. Il tennis è una grande parte della nostra vita, ci alleniamo tutti i giorni. Quando andiamo a cena fuori vogliamo svagarci e pensare ad altro”.



