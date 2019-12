Matteo Bocelli, figlio Andrea Bocelli/ “Mi sento un ragazzo fortunato”

Matteo Bocelli, è il figlio famoso di Andrea Bocelli, il tenore italiano candidato ai prossimi Grammy 2020 ed ospite della puntata di domenica 1 dicembre 2019 di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Conosciuto anche come Bocelli Junior, Matteo è il secondo figlio di Andrea nato dal matrimonio con Enrica Cenzatti. Nonostante la giovanissima età, Matteo può contare su alcune collaborazioni importanti: da Jennifer Lopez al padre Andrea Bocelli che l’ha scelto per cantare nel brano “Fall on Me” contenuto nel disco “Si” candidato ai prossimi Premi Grammy Awards. “Non osavo cantare davanti a mio padre” aveva commentato il giovane cantante in occasione della presentazione del brano lo scorso anno proprio da Fazio. Parole che hanno spinto il padre Andrea ad intervenire sottolineando: “un cantante deve essere serio, per questo quando Matteo mi ha raccontato le sue intenzioni l’ho spinto a studiare e ora è uno studente del conservatorio”.

Matteo Bocelli: non solo cantante, ma anche modello

A soli 22 anni Matteo Bocelli si è fatto già conoscere sia come cantante, grazie al brano interpretato col padre Andrea Bocelli, ma anche modello posando per una campagna pubblicitaria con Jennifer Lopez. Attenzione però a definirlo un sex symbol: “io un sex symbol? Non credo sia vero. O meglio: una cosa è la realtà di tutti i giorni, un’altra quel certo ascendente, passeggero, che è facile guadagnare quando si è al centro dell’attenzione. “Mi sento un ragazzo fortunato” ha dichiarato Bocelli junior durante un’intervista rilasciata ala settimanale Oggi. Tra la carriera di modello e quella di cantante, Matteo però non ha alcun dubbio: “amo la musica”. Fino ad oggi l’esperienza più forte della sua vita però è stato calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo dove, con papà Andrea, ha presentato il singolo “Fall on me”. “E’ il posto dove tutto è incominciato per il mio babbo, dove è iniziata la sua carriera nel 1994, quando si presentò a Sanremo Giovani” – ha dichiarato a PiacenzaOnline – “l’idea di essere sullo stesso palco era già quello motivo di grande emozione per me. A prescindere da questo il palco dell’Ariston regala emozioni fortissime a tutti i cantanti”.

