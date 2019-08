Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea/ Firma per la Capitol: “Quasi non ci credo”

Matteo Bocelli sbarca negli Stati Uniti: il figlio del tenore Andrea ha firmato un accordo con la storica casa discografica Capitol Records. A darne l’annuncio la stessa etichetta, che prevede un progetto di sviluppo internazionale per il giovane. Si tratta di un riconoscimento importante per Bocelli jr, al momento al lavoro per il suo primo album da solista, che verrà lanciato in tutto il mondo l’anno prossimo. Inoltre, studia al Conservatorio di Musica di Lucca. Per l’Italia invece Matteo è un progetto Sugar. Sta dunque seguendo il percorso artistico del padre, che è legato alla casa discografica da più di vent’anni. Ma l’artista 21enne, con l’accordo annunciato oggi, entra a far parte di una label internazionale che vanta nel suo roster artisti del calibro di Katy Perry, Mark Knopfler, Paul McCartney, Sam Smith, Bastille, Nine Inch Nails, Quavo, Migos, Disclosure, Beck, Eagles, Erykah Badu, Norah Jones e Marshmello. Inoltre, nei suoi Studios registrano band come Muse e Imagine Dragons.

MATTEO BOCELLI, FIGLIO DEL TENORE ANDREA FIRMA PER LA CAPITOL

Con l’annuncio della Capitol Records comincia ufficialmente la carriera solista di Matteo Bocelli. Lo abbiamo apprezzato comunque nel duetto col padre, sia in sala di registrazione che dal vivo. Ricordiamo “Fall on Me”, singolo contenuto nell’album “Sì” che ha esordito in testa alla classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Inoltre, si è esibito anche in alcuni dei luoghi più importanti della musica mondiale, come l’Hollywood Bowl, il Madison Square Garden e la O2 Arena di Londra. Ma la voce di Matteo Bocelli ha risuonato anche nel film Disney “Lo schiaccianoci e i quattro regni”. Ma è stato protagonista anche in trasmissioni come “The Late Show with Stephen Colbert”, “Good Morning America” e “Dancing With The Stars”, oltre al “Festival di Sanremo 2019”. In un post con cui ha annunciato la firma con Capitol Records, Matteo Bocelli ha dichiarato: «Io e il mio team abbiamo lavorato a lungo per quello che sta succedendo in questi giorni e quasi non ci credo. Grazie alla Capitol Records per aver creduto in me e nella mia musica, sono onorato di essere parte della vostra famiglia assieme a tantissimi artisti iconici e di talento, non mi leverò mai di dosso questa maglietta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA