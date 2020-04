Matteo Bocelli, figlio Andrea/ È fidanzato? Le sue fan se lo chiedono e…

Pubblicità

Matteo Bocelli è fidanzato? La domanda corre veloce sui social, soprattutto da parte delle ammiratrici che hanno puntato gli occhi sul figlio di Andrea Bocelli ed Enrica Cenzati, la prima moglie dell’artista. Un rampollo ambito sotto molti punti di vista, soprattutto perchè ha ereditato dal padre l’amore per la musica. Senza considerare che la sua passione per le passerelle gli ha permesso di entrare nel mondo della moda e lavorare per marchi internazionali e prestigiosi. Il mistero però si infittisce se si inizia la ricerca di una possibile fidanzata che possa aver rubato il cuore di Matteo. Purtroppo il giovane artista è così riservato da tenere i riflettori lontani dalla propria vita privata, per cui è impossibile sapere se ci sia già qualcuno che gli fa battere il cuore. Anzi a quanto pare qualcuno c’è o meglio, qualcosa. In uno degli ultimi post su Instagram, lo vediamo infatti in giardino mentre palleggia con il pallone da calcio. Clicca qui per guardare la foto di Matteo Bocelli.

Matteo Bocelli, figlio Andrea: super single e…

Matteo Bocelli è un super single: questa l’amara verità che farà felici le fan e gli ammiratori di tutto il mondo. Il giovane rampollo di Andrea Bocelli sembra avere il cuore libero da qualsiasi legame, anche se non possiamo dare per scontato che sia davvero così. Anche se in passato i rumors non sono mancati per via della sua intensa amicizia con la modella Bella Hadid, con cui l’anno scorso si è presentato ad un evento di Bulgari. Anche se in realtà in base alle notizie diffuse sui social, i due si conoscerebbero fin da bambini e sarebbero legati solo da un profondo affetto. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Matteo Bocelli sarà al fianco del padre in occasione di Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il live evento che Rai 1 trasmetterà in prima serata. Non si tratta della prima volta e di recente il genitore ha detto belle parole nei suoi confronti parlando con Il Fatto Quotidiano: “Avere avuto accanto Matteo, in alcune tournée, condividendo con lui il palco, è stato per me un ulteriore, grande ed inatteso dono della vita”. Eppure i fan in questi giorni si stanno chiedendo se il giovane cantante abbia dedicato Love of My Life di Freddie Mercury ad una persona speciale. Anzi, sembra proprio che qualche donzella sia rimasta così affascinata della sua versione del celebre brano dei Queen da aver deciso di fare un passo importante. “Iniziamo a stalkerarlo su”, scrive una fan, taggando persino un’amica. Clicca qui per guardare il video di Matteo Bocelli.

Foto, palleggi durante la quarantena

