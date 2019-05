Matteo Camellini/ Chi è? Scartata da Amici ora… (#TeamMorgan, The Voice 2019)

Matteo Camellini è tra i protagonisti di The Voice of Italy 2019. Si tratta di un giovane ventiquattrenne di Sassuolo in provincia di Modena, che nella vita insegna inglese e musica in vari istituti scolastici e che prova a sfondare con la sua partecipazione all’edizione di quest’anno del Talent The Voice of Italy. Fin da bambino questa passione è stata alimentata da tutta la sua famiglia, che condivideva con lui fatiche e gioie dell’arte che avevano in comune: la madre infatti era un soprano, mentre il padre lavorava in una piccola radio locale. Matteo, però, perde la madre purtroppo quando aveva soli nove anni e forse è proprio questo legame affettivo mancato che lo porta ancora oggi a voler continuare a mantenere questo filo invisibile che lo lega a lei con la sua passione. Quando frequentava le scuole medie suonava la pianola, ma questo è stato solo l’inizio perché successivamente si è iscritto al conservatorio fino a diventare, come già accennato, insegnante.

Matteo Camellini: un’esperienza positiva

La vita di Matteo Camellini, tra i concorrenti di The Voice of Italy 2019, è stata segnata anche da una esperienza positiva: il trasferimento a Londra; per tre anni ha vissuto nella città inglese per eccellenza imparando l’inglese e continuando a studiare composizione musicale. Galeotta fu Londa, però, perché è proprio lì che Matteo Camellini ha iniziato a cantare seriamente. L’esperienza su Rai 2 davanti ai mitici Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Morgan e Elettra Lamborghini però non è stato il primo tentativo per il giovano modenese: egli aveva provato ad entrare ad Amici nella sedicesima edizione, non riuscendoci per un passo, ed ha vinto invece nell’estate del 2016 il Festival Estivo di Genova con un suo brano inedito Free Falling. E’ Marco Castoldi, in arte Morgan, ad aggiudicarsi il talento del giovane Matteo, prezioso perché già amato dal pubblico di twitter che lo ha subito riconosciuto postando foto della sua precedente mancata partecipazione al Talent di Maria De Filippi. Morgan è stato conquistato dalla sua esibizione nel fantastico inglese di There’s Nothing Holding Me Back di Shawn Mendes, clicca qui per il video.

L’ultima puntata di Matteo Camellini

In attesa di rivedere a The Voice of Italy Matteo Camellini, andiamo a vedere cosa accadrà nell’ultima puntata di blind. Una volta completato il suo team il giudice ha dovuto rinunciare a sei dei suoi talenti, rimanendo con soli otto concorrenti che si dovranno sfidare nelle battle della prossima puntata in onda il 28 maggio sempre in prima serata e sempre su Rai 2. Matteo infatti, ha ottenuto ancora una volta l’appoggio dell’ex cantante dei Bluevertigo che ha deciso di portarlo avanti insieme a Joe Elle, Diablo, Viola, Naive ed Erica. Nella prossima puntata riuscira Matteo a scamparla nuovamente? Così spera una larga fetta di follower del programma che già lo appoggia calorosamente.

