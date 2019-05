MATTEO CAMELLINI/ Video: “Abbiamo spaccato insieme” (#TeamMorgan, The Voice 2019)

Emozioni a non finire nell’ultima puntata di The Voice 2019, che ha visto trionfare Matteo Camellini contro Naive, alias Noemi Mattei. Come anche tutte le altre sfide, anche in questo caso il duello è stato fratricida, ossia all’interno dello stesso team, in questo caso quello capitanato da Morgan. La canzone in questione era la bella e struggente ‘Blood of heaven’ di Peter Gabriel (ex cantante e anima dei Genesis) e Sinead O’ Connor. Lo stesso Morgan aveva svelato il perché di questa scelta così particolare: “Questa è una canzone molto sentimentale ed è semplicemente perfetta per Matteo Camellini e Naive. Entrambi sono dei tipi sentimentali, mettono tanto amore nella musica e questo si sente. Sono fatti per questa canzone. Matteo è la voce dell’amore, Naive è la voce della natura.” E, in effetti, i due hanno semplicemente dato il meglio all’interno di questa esibizione, dando vita a una performance superba. Alla fine, purtroppo per Naive, la scelta è ricaduta su Matteo Camellini.

MATTEO CAMELLINI: “MI HAI REGALATO IL CUORE”

Come ha detto il caposquadra del suo team, Morgan, Matteo Camellini è il cantante del sentimento. E, da sentimentale quale è, non potevano mancare le immancabili parole di ‘commiato’ dalla sua compagna di squadra. Il giovane cantante ha scritto un lungo post su Instagram dove ci ha tenuto a fare i dovuti ringraziamenti di rito e a spiegare il suo particolare stato d’animo. Ecco cosa ha scritto: “Grazie Naive per aver condiviso un momento così bello con me sul palco, mi hai regalato il cuore in quei due minuti. Abbiamo davvero spaccato insieme, sei stata grande. Detto questo, grazie anche a Morgan per avermi scelto. Grazie ai giudici e al pubblico.” Ovviamente anche i fans su Instagram non hanno fatto altro che ingraziare Matteo Camellini per la sua performance straordinaria e ricca di pathos. Un utente ha infatti scritto: “Bravi…. più emozionanti dell’originale…voce ed interpretazione da brivido.” Vox populi, vox dei, come si dice.

MORGAN: “LA VOCE DI MATTEO CAMELLINI MI HA CHIAMATO”

Matteo Camellini si gode quindi il successo a The Voice 2019, ma questo non è certamente il primo banco di prova per il giovane e talentuoso cantante. Qualche tempo addietro aveva sfiorato l’ingresso ad Amici, da Maria De Filippi. La brutta esperienza (se così la si può chiamare) non l’ha abbattuto ma, anzi, lo ha forse caricato ancora di più, aiutandolo a centrare l’ingresso a The Voice 2019. Il ragazzo è attualmente un insegnante d’inglese e offre ripetizioni sia per bambini che per adulti, anche se la sua più grande passione è ovviamente la musica, avendo studiato al Conservatorio. Certamente i complimenti di Morgan nella sua ultima esibizione contro Naive lo avranno certamente onorato nel migliore dei modi. L’ex cantante dei Bluvertigo, infatti, al momento di scegliere tra i due ragazzi aveva detto: “La voce di Naive è bellissima e naturale. Ma sento che a chiamarmi è quella di Matteo… mi dispiace molto ma scelgo lui.” Matteo Camellini adesso è pronto: nuove emozionanti sfide lo attendono a The Voice 2019. Saprà ripetersi?





