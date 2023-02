Matteo Diamante contro Nikita Pelizon prima del GF Vip?/ Giaele De Donà spiffera…

Matteo Diamante e Nikita Peliozn: amicizia dopo l’amore?

Matteo Diamante è entrato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come ex fidanzato di Nikita Pelizon. Insieme ad Ivana Mrazova e Martina Nasoni sarà ospite per diverso tempo come ha annunciato in diretta Alfonso Signorini. Matteo e Nikita hanno avuto una relazione importante durata anni e culminata anche con una convivenza. Durante l’incontro prima che Diamante varcasse la porta rossa, Nikita è apparsa contenta di rivedere l’ex fidanzato che l’ha anche difesa con Luca Onestini. Finino l’amore, dunque, pare che tra Nikita e Matteo sia nato un affetto sincero e affettuoso.

Matteo Diamante incontra Nikita al GF VIP/ "7 anni d'amore, sei parte del mio cuore"

Al termine della puntata, agli altri concorrenti, la Pelizon ha confermato di essere contenta di poter trascorrere del tempo con Matteo nella casa del Grande Fratello Vip. I due stanno trascorrendo diverso tempo insieme, ma l’affetto di Matteo nei confronti di Nikita è sincero? Secondo alcuni utenti del web, Nikita dovrebbe stare attenta.

Matteo Diamante e Nikita Pelizon, perché si sono lasciati?/ "Mette se stesso al primo posto, non voleva che…"

L’indiscrezione di Giaele De Donà

Giaele De Donà ha svelato di conoscere Matteo Diamante con cui avrebbe parlato prima di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2022. In particolare, la vippona 24enne ha spfferato di aver avuto una conversazione con Matteo durante la quale quest’ultimo le avrebbe parlato male di Nikita. La Pelizon, per il momento, non è ancora venuta a conoscena della rivelazione di Giaele. Quest’ultima le raccontewrà tutto?

In attesa di scoprirlo, sul web, la reazione degli utenti non è tardata ad arrivare. Tra i tanti commenti c’è chi si schiera totalmente dalla parte di Nikita e che spera in una nuova dinamica con Matteo Diamante.

Chi è Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon/ Da Uomini e Donne all'Isola dei Famosi: qual è il suo lavoro

Giaele sta spillando che prima di entrare al GF Diamante le aveva parlato malissimo di Nikita. Oggi invece, entrando in Casa, ha speso quelle belle parole, la sua falsità, oddio#gfvip — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 7, 2023

Diamante pur di apparire farebbe di tutto, c'è un articolo dove lui definisce Nikita "p4zza" e ne avevano parlato anche in una puntata del loro rapporto — ALESSÀ SII GENTILE (@ValeryRk19) February 7, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA