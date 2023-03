Matteo Diamante dedica a Nikita Pelizon/ “Ho ritrovato un rapporto perso”

Matteo Diamante e la dedica a Nikita: le sue parole

Matteo Diamante è stato un ospite speciale del Grande Fratello Vip 2022, in qualità di ex di Nikita Pelizon. Il suo ingresso avrebbe dovuto sconvolgere gli equilibri della casa, in realtà l’ex naufrago è rimasto sempre accanto alla sua ex fidanzata. Lui e la modella triestina hanno fatto sperare in un possibile ritorno di fiamma.

Matteo Diamante è dovuto uscire dal reality show, ma la sua esperienza e vicinanza a Nikita gli sono rimasti nel cuore. L’ex naufrago ha scritto una dedica sui social: “Potrei stare qui a scrivere chissà quali smancerie. Ho ritrovato un rapporto perso, ho avuto esperienze di ogni tipo, che mi hanno fatto crescere, ho condiviso momenti pazzeschi con persone fantastiche, emozioni indescrivibili in questo mese dentro la casa perciò mi basta dire di essere felice.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Diamante (@matteo_diamante_official)

Matteo Diamante ritorno di fiamma con Nikita? La risposa dell’ex naufrago

Matteo Diamante ha vissuto dei momenti indimenticabili con Nikita Pelizon all’interno del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante l’avvicinamento tra i due, però, non è mai arrivato il bacio che i fan speravano. Uscito dal reality show, l’ex naufrago ha risposto con una diretta Instagram sulla natura del suo rapporto con la ex.

“Inizialmente avevo un po’ paura che lei non volesse instaurare nemmeno un rapporto. Lei è una persona buona e mi ha fatto capire che l’amicizia può esistere. Poi comunque, tra le docce che faceva e il fatto che eravamo sempre abbracciati…” si è interrotto bruscamente il volto televisivo. Al momento non sembra esserci un ritorno di fiamma, ma Diamante ha assicurato che lui e Ginevra voteranno e tiferanno per Nikita alla finale.

