Matteo Diamante, ex di Nikita, vuole corteggiare Micol/ “Voglio entrare al GF Vip”

Matteo Diamante parla della relazione con Nikita: “Abbiamo litigato”

Matteo Diamante e Nikita Pelizon sono stati insieme per sette anni e, dopo la rottura, erano rimasti buoni amici. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, svela invece che con la modella non sono più in buoni rapporti per alcune ragioni.

“Mi sono fidanzato con lei sette anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque anni di tira e molla, fino al 18 gennaio del 2022. Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata. Spesso ero anche io a cercarla, ma siamo sempre rimasti molto amici. Proprio allora avevamo deciso di riprovarci, avevamo un appuntamento a cena, ma lei lo ha annullato per vedere il suo agente. Mi sono sentito messo in secondo piano. Abbiamo litigato e ci siamo mandati a quel paese.“ Queste le parole di Matteo Diamante che sembra aver chiuso definitivamente con Nikita e non desidera avere neanche una forma di amicizia.

Sembra che Nikita Pelizon potrebbe ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il suo ex Matteo Diamante, che corteggerebbe Micol Incorvaia. Nonostante non vi siano certezze, è stato lui stesso a svelarlo ai microfoni di Novella 2000 facendo un appello ad Alfonso Signorini.

Matteo Diamante, infatti, dichiara: “Vorrei dimostrare alla gente chi sono realmente. Non nascondo di essere un libertino, amo divertirmi, ma so fare anche il bravo ragazzo come è successo a L’Isola dei Famosi. Ci vuole coraggio per affrontare trasmissioni come il Gf Vip e io penso di averne.” Per quanto riguarda la sorella di Clizia, invece, aggiunge: “Micol Incorvaia è la donna che si avvicina di più ai miei gusti estetici, e ha un carattere molto simile al mio.” Se dovesse entrare nella Casa più spiata d’Italia, dunque, non è da escludere che il pubblico assisti a un corteggiamento serrato verso Micol.

