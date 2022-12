Matteo Diamante, nuova frecciatina a George Ciupilan/ Pronto ad incontrarlo al GF Vip? L’indizio

Matteo Diamante lancia una nuova frecciatina a George Ciupilan al GF Vip

Matteo Diamante torna a citare George Ciupilan. Non è la prima volta che l’influencer fa cenno all'(ex?) amico durante la sua avventura al Grande Fratello Vip attraverso i suoi profili social. Solo poche settimane fa Matteo lanciava messaggi alquanto infastiditi contro George e la sua ex fidanzata Nikita, che hanno poi trovato la replica dei due proprio in diretta. Matteo però ci riprova e lancia una nuova frecciatina, stavolta ironica, a Ciupilan.

Lo fa pubblicando attraverso le stories del suo profilo Instagram un fermo immagine di George Ciupilan durante l’incontro con l’ex fidanzata Samara Martorana. La faccia di George – diventata poi un vero e proprio meme – è spaventata, espressione che ha dato a Diamante la possibilità di fare una battuta: “Avevate ansia che spuntassi io, eh?”

Matteo Diamante pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip?

Quella che sembra una semplice frecciatina a George Ciupilan potrebbe però nascondere la volontà di Matteo Diamante di avere davvero un faccia a faccia con lui. D’altronde ciò spiegherebbe anche i vari commenti critici spesi nei suoi riguardi nei mesi passati, nonostante George l’abbia sempre definito un amico all’interno del Grande Fratello Vip. Che Matteo sia in procinto di entrare nella Casa? Certo, Signorini potrebbe cogliere in questi messaggi una possibilità da sfruttare all’interno della Casa e di certo Matteo non ne sarebbe dispiaciuto.

