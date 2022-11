GF Vip, Matteo Diamante deluso da George Ciupilan/ “Non lo conosco più…”

GF Vip 2022, Matteo Diamante su George Ciupilan: “Potrebbe dare di più“

L’avvicinamento tra Nikita Pelizon e George Ciupilan al Grande Fratello Vip 2022 ha attirato su di sé giudizi contrastanti. Se da un lato il pubblico sembra apprezzare la grande amicizia di questa giovanissima coppia, amata per la loro semplicità, dall’altro lato l’ex di lei, Matteo Diamante, avrebbe qualcosa da ridire. Intervistato da Novella 2000, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi rivela in particolare di essere rimasto deluso dall’atteggiamento di George, che riteneva un amico e che invece si è avvicinato nella Casa proprio alla sua ex fidanzata.

Matteo Diamante difende George Ciupilan deriso al GF Vip/ "In una gabbia di squali…"

“Sono un po’ scosso, ma ci sono abituato. Non è la prima volta che succede una cosa simile. Ho scritto delle storie su Instagram perché mi ero arrabbiato, principalmente con George che reputo un mio grandissimo amico” confessa Diamante. Il ragazzo ricorda inoltre di aver espresso il suo disappunto anche sui social: “Era l’unico modo per far arrivare a George il messaggio, anche perché, questa è una mia opinione, potrebbe dare molto di più senza farsi condizionare dagli altri”.

George Ciupilan deriso da Antonino, Luca e Edoardo Tavassi/ "E' un cartonato", web in rivolta

Matteo Diamante deluso da George Ciupilan: “Non è più il ragazzo che conosco“

Dopo l’attacco social sferrato da Matteo Diamante, George Ciupilan e Nikita Pelizon si sono confrontati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 giudicando eccessiva la reazione del ragazzo. Tuttavia, più che quanto compiuto dalla sua ex fidanzata, ad aver fatto arrabbiare Diamante è stato proprio il comportamento dell’ex studente de Il Collegio nonché suo grande amico.

E, nel corso dell’intervista a Novella 2000, svela un retroscena proprio su Ciupilan: “Ho un messaggio memorizzato su Whatsapp nel quale George mi scrive: “Grazie di tutto fratellone, ci sentiamo domani, prima che poi divento irreperibile”. A quelle parole ho risposto: “Mi raccomando stai attento e non farti mettere i piedi in testa da nessuno, tira fuori il meglio di te”. È stata una chiacchierata fraterna, perché lo considero uno di famiglia. Poi ho capito che probabilmente stavo sbagliando: non è più il ragazzo che conosco“.

George Ciupilan stronca Antonella Fiordelisi/ "A volte non sei spontanea e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA