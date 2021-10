Matteo Diamante vs Awed “Ci sono rimasto male…”/ “Ballando con le Stelle? Ci andrei”

Matteo Diamante a Ballando con le Stelle? L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si candida per la prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. Lo ha fatto in diretta dalla Turchia ai microfoni di RTL 102.5 News, il programma radiofonico condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. «È un programma che mi piacerebbe. Lo farei», ha ammesso l’ex naufrago. Ma nel corso del collegamento si è parlato anche di amore. Quando, infatti, gli è stato chiesto se frequenta qualche ragazza, lui ha replicato: «Ni». Non si è però voluto sbilanciare: «Non fatemi dire altro. Faccio una vita molto particolare. Sono spesso in giro e devo trovare una ragazza che comprenda questi ritmi», ha precisato Matteo Diamante, che anche grazie all’Isola dei Famosi ha avuto il suo exploit sui social.

In Honduras ha conosciuto Valentina Persia, con cui ha costruito un legame che resiste. Infatti, era presente alla festa romana organizzata dalla comica. «Vivo tra Roma e Genova, ma trovo tempo per andare da un’amica come lei, che ha invitato non solo me», ha spiegato Matteo Diamante.

MATTEO DIAMANTE, DA VALENTINA PERSIA AD AWED

Matteo Diamante è stato stuzzicato anche sulla querelle che vede protagoniste Emanuela Tittocchia e Valentina Persia. Nei giorni scorsi, infatti, Valentina Persia aveva raccontato sulle pagine di “Chi” di essere delusa dal comportamento di alcuni ex concorrenti dell’Isola dei Famosi che non hanno dato risposta al suo invito, quindi Emanuela Tittocchia è andata all’attacco. Matteo Diamante si è schierato dalla parte dell’amica: «Sono andato alla festa. C’erano tutte le persone che vogliono bene alla Persia». Belle parole, ma non solo. Matteo Diamante a RTL 102.5 News si è infatti lasciato scappare qualche stoccata contro Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi 2021. Tra loro, infatti, non scorre buon sangue da quando hanno avuto degli attriti in Honduras. «Mai più visto e sentito. Gli ho mandato alcuni messaggi dopo l’Isola dei famosi e non mi ha risposto. Sapete quei messaggi scherzosi? Meme e link. Poi quando gli ho mandato un messaggio di lavoro si è fatto sentire. Ci sono rimasto un po’ male».

