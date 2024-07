Matteo e Siria vicini alla rottura a Temptation Island 2024? Il falò di confronto è vicino

Quale futuro per Matteo e Siria a Temptation Island 2024? Il percorso su Canale 5 non sembra aver preso una buona piega per la coppia, sempre più attanagliata dai dubbi e dalle incertezze. Se Siria, nel corso di questi giorni, ha maturato nuove consapevolezze a discapito della sua storia d’amore con Matteo, lui ha capito di aver avuto delle mancanze nei confronti di Siria e si dice pronto a porre rimedio. Le confessioni della ragazza, tuttavia, hanno fatto sprofondare il buon Matteo in crisi a Temptation Island 2024.

Chi non lo sarebbe, d’altra parte, dopo le parole pronunciate da Siria, che ammette di non essere più sicura dei suoi sentimenti. “Non mi sono mai vissuta la mia vita, avevo vergogna, non andavo a ballare, non mi compravo nemmeno i vestitini, non l’ho mai fatto, quindi dico fammelo fare, per lui ora sono troppo magra”, accusa la concorrente che crede di non amare più il compagno. In tutto questo la ragazza si è avvicinata la tentatore Simone, lasciando il fidanzato di sasso.

Siria e Matteo, rancore e lacrime a Temptation Island 2024 per la coppia: si lasciano?

I fan della coppia, ad ogni modo, vedono ancora qualche margine di speranza per un riavvicinamento, dato che nella penultima puntata di Temptation Island 2024 Siria è sembrata piuttosto coinvolta da un video in cui, per la prima volta, vede Matteo allegro e spensierato assieme agli altri single. Ciò che l’attanaglia è che durante la loro storia d’amore non lo ha mai visto così, probabilmente sarebbe curiosa di vedere che piega prenderebbe la loro relazione se entrambi si sentissero liberi di esprimere il proprio meglio.

C’è poi un altro fantasma da scacciare nel passato di Siria, ovvero l’obesità: in qualche modo la ragazza sembra attribuire al fidanzato parte delle responsabilità, perché a suo dire avrebbe dovuto metterle un freno. Così non è stato e oggi tra i due fidanzati di Temptation Island 2024 sembra prelevare il rancore. Come finirà?