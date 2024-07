Siria incolpa Matteo della sua obesità, confessione choc a Temptation Island 2024/ “Non mi ha dato un freno”

Temptation Island 2024, confessione choc di Siria: “La mia obesità? Matteo non mi ha mai dato un freno”

A Temptation Island 2024 c’è anche la coppia formata da Siria e Matteo. La loro storia è molto particolare. Fidanzati da sette anni Siria ha perso ben 80 kili ed adesso con un nuovo corpo ed una nuova versione di se vuole capire se il suo fidanzato è ancora innamorato di lei e soprattutto se lei è ancora innamorata di lui. Nel reality dei sentimenti, però, la 22enne si lascia andare alle confessioni ed alle altre ragazze confessa tutte le mancanze del suo ragazzo con il quale è praticamente cresciuta

Nel dettaglio, Siria di Temptation Island 2024 apre il suo cuore su un periodo particolare della sua vita e confessa: “Quando l’ho conosciuto pesavo un ottantina di kg però l’obesità è nata quando sono stata con lui mangiavo tutto il giorno proprio e lui non mi ha mai dato un freno ‘Vedi amore che stai esagerando’ e da un parte l’avrei voluto. Mi sono sempre sentita a disagio, sbagliata, anche al mare con le felpe non sono mai goduta la piscina. Io alcune cose le sto vivendo ora per la prima volta Se qualcuno rideva pensavo che ridessero di me. Su questo però lui mi ha aiutato se qualcuno mi prendeva in giro…l’ho vissuta veramente male, poi anche che le mie sorelle sono sempre state magre, mio fratello un fisico perfetto. L’ho vissuta male e non ci voglio pensare.” Peccato però che tra le righe ha incolpato il suo fidanzato Matteo dei suoi problemi di peso.

Siria si confida con il single Simone a Temptation Island 2024: “Con Matteo non ho mai fatto niente”

E non è tutto Siria non solo ha accusato Matteo a Temptation Island 2024 della sua obesità, in un certo senso, ma successivamente parlando con il single Simone ha rincarato la dose contro di lui: “Gli ultimi due anni siamo usciti a cene tre volte. A me piace vivere spensierata…Andare al mare? Solo una volta. Andare a ballare? Io non ho fatto niente nella mia vita ho preso un aereo solo ora per venire qui per la prima volta”

Le parole di Siria a Temptation Island 2024 in cui da la colpa al fidanzato Matteo del suo peso eccessivo hanno indignato il web. Immediatamente sui social molti utenti hanno attaccato la 22enne: “Cioè alla fine della fiera è colpa di Matteo se Siria è ingrassata perché non le dava un freno? Ma tutto a posto” Altri invece hanno sottolineato la sua cattiveria e il suo cinismo. Insomma, Siria non sta uscendo bene da questa esperienza.

