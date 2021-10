Matteo Fioravanti tra Noemi e Veronica a Uomini e Donne/ Lacrime in studio

Matteo Fioravanti tra Noemi e Veronica nella puntata di Uomini e Donne trasmessa martedì 12 ottobre. Il tronista ha già fatto la propria scelta, ma prima di quel momento, il programma di Maria De Filippi continua a mandare in onda le esterne del tronista in cerca d’amore. Matteo è stato visibilmente colpito da Veronica e Noemi, due ragazze bellissime, ma caratterialmente molto diverse.

Se, infatti, Veronica è riuscita ad aprirsi raccontando a Matteo una parte delicata della propria vita dandogli così la possibilità di entrare nella propria vita, Noemi ha fatto fatica a raccontare a Matteo i dettagli più privati della sua quotidianità. Entrambe le esterne hanno lasciato qualcosa di positivo in Matteo il quale, tuttavia, ha ammesso di aver preferito l’esterna con Veronica.

Matteo Fioravanti preferisce Veronica e Noemi piange

Di fronte alla preferenza di Matteo Fioravanti per Veronica, Noemi non riesce a trattenere le lacrime. Maria De Filippi le fa capire che non deve sentirsi in colpa per non essere riuscita ad aprirsi totalmente con Matteo ricordandole che ogni persona è diversa dall’altra.

“A me fa piacere vedere questa reazione”, sottolinea Matteo che conferma di essere molto interessato a Noemi e di non considerarla solo una bella ragazza. Il tronista appare molto preso da entrambe le ragazze che, in modo diverso, gli hanno lasciato qualcosa d’importante.

