Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto/ Uomini Donne: la corteggiatrice dice…

È già tempo di scelte e petali rossi a Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni sulla registrazione di oggi. Il primo colpo di scena arriva dal tronista Matteo Fioravanti, che ha eliminato le corteggiatrici Francesca e Valentina per poi scegliere Noemi Baratto. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, che ha raccolto l’indiscrezione da una “talpa”, Matteo si sarebbe lasciato andare addirittura alle lacrime dopo l’esterna con Noemi. Quindi, avrebbe deciso di fare la sua scelta in netto anticipo. Un ruolo nella decisione lo ha avuto anche Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi.

Pare infatti che abbia consigliato al tronista di seguire il suo cuore e compiere questo passo importante. Tra l’altro era presente in studio per presentare il suo nuovo libro. Un consiglio che il tronista di Uomini e Donne ha deciso di seguire, visto che ha scelto di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere di Canale 5.

Questo vuol dire che c’è un lieto fine. Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto a Uomini e Donne e la ragazza ha regalato un bel sì al tronista, stando alle anticipazioni emerse nelle ultime ore in merito alla registrazione che c’è stata oggi negli studi dell’amato programma di Maria De Filippi. La scelta di Matteo non sorprende del tutto, visto che aveva parlato già di “scintilla” scattata con Noemi. Al magazine di Uomini e Donne aveva raccontato anche di essere rimasto molto colpito dalla corteggiatrice, di aver trascorso dei bei momenti con lei in esterna e di essere quindi intrigato.

Ecco, quel che non ci si aspettava è che avrebbe deciso così rapidamente di fare la scelta e di puntare su Noemi. Visto che era curioso di approfondire la conoscenza con lei, avrà sicuramente modo di farlo ora che sono usciti insieme dal programma Uomini e Donne… E se son rose, fioriranno!



