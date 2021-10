Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ “Noemi ha mi deluso. Non mi ha detto…”

Dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro e Daniela, Maria De Filippi invita al centro dello studio di Uomini e Donne Matteo Fioravanti che ha portato in esterna Veronica a cui ha deciso di mostrare una piccola parte della sua vita. Il tronista, infatti, ha presentato il suo cane alla corteggiatrice mostrandole anche il quartiere in cui vive. Un momento intimo nel corso del quale Veronica ha aperto il proprio cuore a Matteo parlandogli del rapporto con il padre.

Di fronte all’esterna di Matteo e Veronica, in studio, Noemi non trattiene le lacrime. “Ha fatto un gesto importante perchè le ha presentato il suo cane e per me è più importante della collana che mi ha regalato”, spiega Noemi. “Non la vedo così perchè quella collana me l’ha regalata un pezzo del mio cuore“, puntualizza il tronista.

Matteo Fioravanti, lite con Noemi a Uomini e Donne

Matteo Fioravanti, poi, non nasconde la propria amarezza nei confronti di Noemi a cui rimprovera di non avergli raccontato tutti i dettagli della sua vita. “Ho conosciuto una Noemi che, dal primo giorno, mi è entrata in testa e non l’ho mai nascosta. Ho visto una ragazza acqua e sapone, ma mia sorella che ha deciso d’indagare sulle persone che sto conoscendo, ha scoperto che non è poi totalmente acqua e sapone. Quando io ti chiedo cosa fai nella vita e mi rispondi che studi e che non hai tempo per fare altro, io non mi aspetto altro e invece scopro che hai fatto video musicali e shootying fotografici”, spiega Matteo al centro dello studio di Uomini e Donne.

“Quel videoclip che hai visto l’ho fatto perchè è un mio amico. Non guadagno con quelle cose, è un favore che ho fatto ad un amico”, sottolinea Noemi che ribadisce il proprio interesse nei confronti di Matteo e di aver fatto semplicemente delle foto per degli amici.



