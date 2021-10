Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Ultime esterne prima della scelta

Non solo Gemma Galgani e il bacio da 16 minuti protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 28 ottobre. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Matteo Fioravanti che sta portando avanti la conoscenza con le corteggiatrici tra le quali spiccano Veronica e Noemi che sono le ragazze che, più delle altre, sono riuscite ad attirare la sua attenzione. Nella puntata in onda oggi, però, Matteo ha scelto di lasciare a casa Veronica per uscire con Noemi da cui è stato immediatamente colpito dall’aspetto fisico.

Veronica racconta di aver avuto un blocco con se stessa che ha portato Matteo a staccarsi. In compenso, il tronista appaere sempre più preso da Noemi con cui vive un’esterna molto emozionante nel corso della quale la corteggiatrice è riuscita ad aprirsi.

Matteo Fioravanti innamorato di Noemi a Uomini e Donne?

Lacrime ed emozioni in esterna tra Noemi e Matteo. La corteggiatrice apre il proprio cuore parlando al tronista della propria vita e non trattenendo le lacrime neanche in studio mentre rivive quel momento attraverso le immagini. Noemi, poi, mostra una sua foto da piccola al tronista che appare molto preso dalla corteggiatrice.

In studio, l’emozione travolge Matteo che non riesce a trattenere le lacrime sotto lo sguardo di Raffaella Mennoia che conferma come il tronista sia esattamente ciò che sta mostrando al pubblico. “Matteo ha molti sentimenti e fa fatica a relazionarsi con più persone che lo guardano. E’ una persona abituata a dimostrare ciò che sente. Avrebbe bisogno di una ragazza che, in generale, lo abbracciasse“, commenta Raffaella Mennoia presente in studio. Noemi, con la mascherina, va così ad abbracciare Matteo.

