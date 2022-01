Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio, figlio Pino Insegno/ “Un dono della vita”

Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio sono i figlio di Pino Insegno nati dal matrimonio con Roberta Lanfranchi e Alessia Navarro. Il comico, attore e doppiatore è recentemente diventato papà per la quarta volta dalla seconda moglie Alessia Navarro. Ad annunciare la bella notizia è stata proprio la moglie che su Instagram ha pubblicato una foto scrivendo: “Baby Baby Boom” con tanto di pancione in bella vista. Una grande emozione per l’attore che ha rivelato: “è successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”.

Dopo la fine del matrimonio con Roberta Lanfranchi, Pino Insegno si è ricostruito una vita con la nuova compagna Alessia Navarro sposata in gran segreto in Campidoglio. La fine della relazione con l’ex velina di Striscia La notizia non è stata semplice, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti proprio per i due figli. “La nostra fortuna sono due compagni intelligentissimi, Emanuele e Alessia. Io mi sentivo un po’ in colpa con i figli e tendevo a viziarli. Sbagliavo. Alessia mi ha aiutato a educarli nella maniera giusta” ha raccontato pubblicamente Pino.

Pino Insegno e i figli: “con il cuore stravolto di gioia: benvenuto Valerio”

Pino Insegno è al settimo cielo per la nascita del quarto figlio. “Con il cuore stravolto di gioia: benvenuto Valerio” – ha scritto sui social l’ex marito di Roberta Lanfranchi presentando il quarto arrivato. Una foto tenerissima che mostrava il piccolo Valerio in compagnia di mamma e papà, ma anche del fratello Alessandro. Proprio Insegno intervistato dal settimanale Vero aveva parlato della grande gioia di diventare nuovamente papà: “è un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”.

Nella nascita di Valerio, Pino Insegno ha raccontato che il figlio Alessandro è stato molto presente: “ha deciso tutto Alessandro. Ci ha chiesto di chiamare suo fratello Valerio e lo accontentiamo. È un bel nome e significa sano, robusto. L’augurio è che il nuovo arrivato sia un punto di riferimento forte per lui nella vita. E viceversa”.



