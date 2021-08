Matteo Giunta, dedica a Federica Pellegrini/ “Mi hai fatto provare emozioni…”

Matteo Giunta, fidanzato e allenatore di Federica Pellegrini, su Instagram, scrive una bellissima dedica alla regina del nuoto italiano al termine della sua ultima Olimpiade. Dopo essere rimasto al suo fianco in silenzio, osservando le sue cadute e le sue rinascite, Matteo Giunta si è lasciato andare dedicando delle parole ricche di stima, rispetto, devozione e amore nei confronti della Pellegrini. “Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile” – comincia così il lungo post di Matteo Giunta. “Mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo…”, aggiunge.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: un nuovo capitolo insieme

Chiuso un capitolo fondamentale della propria vita, Federica Pellegrini è pronta ad aprirne un altro con Matteo Giunta al suo fianco. “Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…”, conclude Matteo aggiungendo un cuore rosso. La risposta di Federica Pellegrini è arrivata immadiatamente. “Veramente dobbiamo preparare l’ISL…vedi un po’ te”, ha scritto facendo riferimento alla prossima gara.

