Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini/ L’attesa per il bebè e la tutina: “Sono la principessa di papà”

MATTEO GIUNTA, CHI E’ IL MARITO DI FEDERICA PELLEGRINI?

Chi è Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamenti del weekend con lo storico talk show di Canale 5, tornerà nel salotto televisivo di “Verissimo” la ‘Divina’ del nuoto italiano che, dopo la bellissima intervista in coppia concessa proprio col marito la scorsa stagione, sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin per parlare della dolce attesa della sua prima bambina. Infatti lei e il suo ex allenatore avevano rivelato qualche tempo fa di aspettare il loro primo bebè e l’avevano fatto pubblicando sui propri canali social un divertente video che, ça va sans dire, aveva dei gustosi riferimenti proprio al nuoto, a cui le loro carriere sono da sempre legate.

E, di recente, proprio Matteo Giunta era stato protagonista su Instagram di un tenero post: impaziente di diventare genitore di una femminuccia come la regina del nuovo azzurro, il 41enne allenatore originario di Pesaro è comparso in una Storia della Pellegrini che ha emozionato i follower della coppia. Infatti, dopo aver posato sul petto del marito una minuscola tutina rosa (con sopra impresso il disegno di un orsetto), ha aggiunto la didascalia “Sono la principessa di papà” a corredo del post; il tutto incorniciato da cuoricini rosa. Poi, a dimostrazione che in casa Giunta oramai fervono i preparativi per l’arrivo della bimba dopo che i due erano stati per un periodo in quel di Parigi, ecco un altro scatto in cui viene immortalata la cesta porta-oggetti e la scritta “Dolce angioletto”, con tanto di commento emozionato alla Storia da parte della futura mamma.

GIUNTA, “L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA DI FEDERICA? UN MODO GOLIARDICO PER…”

Peraltro la prossima maternità della Pellegrini è sicuramente uno degli ‘eventi’ più attesi del panorama gossipparo e dello showbiz nostrano: non è un caso che, oltre ai post che i due futuri genitori ogni tanto condividono con le loro vaste platee social, siano diversi gli articoli che parlano della gestazione documentandone le varie tappe. “L’annuncio della gravidanza? Era appena caduto il record sui 200 stile libero che Federica deteneva da 14 anni e quindi il suo è stato un modo diverso dal solito, simpatico e goliardico per dire a tutti: attenzione, qui sta arrivando una bambina che quel record lo riporterà a casa” aveva raccontato Matteo Giunta in una intervista al ‘Gazzettino’ qualche tempo fa, spiegando che sua moglie aveva passato oramai il quarto mese e che il parto è previsto tra dicembre e gennaio.

“Nostra figlia nascerà qui, abitiamo a Verona” aveva proseguito l’ex coach di Federica Pellegrini, aggiungendo la sua compagna al momento è “molto felice e serena” dato che la vita le sta dando tutte le soddisfazioni che merita. E pazienza per quello storico record crollato dopo vari anni: “Se fosse caduto uno o due anni fa le sarebbe dispiaciuto molto: invece ora…” aveva proseguito Giunta che, nella sopra citata intervista, ne aveva approfittato anche per togliersi qualche proverbiale sassolino dalle scarpe. “In questi due anni, a ogni vacanza, hanno fatto riferimento al suo fisico solo perché stando seduta si poteva intravedere qualcosa… Federica si è sentita sotto osservazione costante. E questo non le è piaciuto” aveva spiegato, accennando ai riferimenti ossessivi di qualche testata per il corpo della ‘Divina’ e ai continui scoop pubblicati in passato su presunte gravidanze.











