Matteo Palazzo, chi è il nuovo alunno Il Collegio 6/ Fa già colpo col look: “Che bei capelli!”

Torna questa sera su Rai 2 l’appuntamento con “Il Collegio”, il (docu)reality show prodotto da Banijay Italia e che vede protagonista una classe di adolescenti, di età compresa fra i 13 e i 17 anni, all’interno di una struttura per un mese al fine di conseguire l’ambito (?) diploma di licenzia media. E in attesa della nuova puntata la curiosità è legata soprattutto all’ingresso nel format tv di due nuovi allievi, dopo che Simone Casadei e Davide Maroni sono stati definitivamente espulsi, e senza contare l’addio prematuro dell’istrionica Gaia Cascino e di Sveva Accorrà.

Ma chi sono Matteo Palazzo e Davide Cresta, i nuovi allievi della classe più indisciplinata d’Italia e cosa sappiamo di loro in attesa del loro esordio ufficiale nel reality, quando verranno presentati agli altri allievi dal severo Preside nel cortile del Collegio? Se attorno a Davide è già nata una piccola fanbase femminile che lo “shippa” e ha cominciato a seguirne i suoi profili social, per quanto riguarda Matteo la curiosità attorno a lui sta nel fatto che ha origini italo-francesi e che, al pari dell’altra new entry, è anch’egli siciliano: se Davide è messinese, Matteo invece pare sia nato a Catania.

MATTEO PALAZZO, ECCO CHI E’ IL NUOVO ALLIEVO DE ‘IL COLLEGIO 6’

Matteo Palazzo, stando a quanto è emerso nelle ultime ore, frequenta il Lycée International de Saint-Germain-en-Laye a Parigi e pare sia uno studente amante dello sport, tanto che sarebbe praticante assiduo del tennis. Sarà lui uno dei volti capaci di portare un po’ di freschezza nelle prossime quattro puntate del “Il Collegio 6”? A differenza di Davide, protagonista già di due bocciature, il ragazzino italo-francese pare agli antipodi e ilo suo essere poli-glotta, unito al fatto di essere uno sportivo, potrebbe far nascere un dualismo a livello di caratterizzazioni negli sviluppi della ‘trama’ del reality.

Al pari dei suoi coetanei, anche Matteo è molto attivo sui social: oltre a un profilo su Twitch, il ragazzo è presente pure su Instagram (anche se il profilo al momento non è raggiungibile) e l’aspetto che, dalle anteprime della puntata, pare aver colpito i suoi nuovi compagni è il look. In particolare la capigliatura colorata, tanto che quando questi entra, assieme a Davide, nel cortile del Convitto Nazionale ‘Regina Margherita’, soprattutto il pubblico femminile li nota e commenta stupefatto: “Che bei capelli!”, dice una a cui fa eco la collega con uno “Shockissimi, tanta roba!” che vale più di mille baci accademici e bei voti in pagella.

