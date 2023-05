Matteo Ranieri e Luca Salatino perchè hanno litigato?/ “Conta esserci rispettati”

Matteo Ranieri parla del rapporto con Luca Salatino: le sue parole

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono uniti da una profonda amicizia, nata negli studi di Uomini e Donne, quando entrambi erano seduti sul Trono classico. Da quel momento il loro legame si è intensificato sempre di più, ma ad un certo punto si è arrestato bruscamente. Nelle ultime settimane, però, i due si sono ritrovati e hanno pubblicato svariate foto insieme.

I fan più curiosi hanno chiesto a Matteo Ranieri i motivi per cui ha litigato con Luca Salatino. La replica dell’ex tronista non si è fatta attendere: “Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me, no. Per me quello che conta è essersi chiariti, ma soprattutto essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pur di fare due visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi la merda. Chi mi segue da un po’ sa. Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia di dover per forza dare spiegazioni a tutti. Credo più in altro: rispetto, fiducia, onesta ecc.”

Matteo Ranieri sulla lite con Luca Salatino: “legame che non si può spezzare”

Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno avuto delle discussioni e degli screzi che hanno portato a un allontanamento tra i due. Il gossip ha ipotizzato che il motivo fosse Soraia, fidanzata dell’ex gieffino, a cui non piaceva Ranieri, in realtà i diretti interessati non hanno mai svelato le vere ragioni della lite.

Ai microfoni di Mondotv24, Matteo Ranieri ha dichiarato: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”.

