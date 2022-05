MATTEO RANIERI E VALERIA CARDONE/ Uomini e Donne: lacrime con Luca e…

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, l’abbraccio con Luca Salatino

Per il giorno della scelta, Luca Salatino ha voluto vicino Matteo Ranieri che è arrivato in studio con la fidanzata Valeria Cardone con cui tutto è iniziato nello studio del dating show di Maria De Filippi. La conduttrice chiama in studio Matteo e Valeria. Tra Ranieri e Luca parte un commovente abbraccio. Entrambi non riescono a trattenere le lacrime e ammettono di essere molto emozionati per la scelta di Luca. Maria, poi, si rivolge a Valeria per chiedere come procede la storia con Matteo.

“Sto benissimo. Lui è meglio fuori che dentro“, spiega l’ex corteggiatrice. “E’ un po’ pesante?“, chiede la De Filippi, “Un po‘”, ammette Valeria che poi si accomoda accanto a Gianni con il fidanzato. “Lo ringrazio perchè non c’è stato un giorno in cui non ci siamo sentiti. Penso di aver trovato un amico vero”, dice Luca (aggiornamento di Stella Dibenedetto9.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, il ritorno a Uomini e Donne

Nel giorno della scelta di Luca Salatino, nello studio di Uomini e Donne, tornano Matteo Ranieri e Valeria Cardone che si sono conosciuti, scelti e innamorati proprio nel programma di Maria De Filippi. Matteo e Luca hanno condiviso un pezzo del loro percorso sul trono di Uomini e Donne legandosi molto e diventando molto amici al punto da trascorrere diverso tempo insieme anche fuori dal programma. Durante la scelta di Matteo Ranieri, Luca non aveva trattenuto le lacrime scrivendo anche una lettera all’amico con cui gli ha dichiarato tutto il suo affetto.

In un giorno così importante per il suo futuro sentimentale, così, Luca non poteva non avere al proprio fianco Matteo che è diventato un amico fraterno sul quale poter contare sempre. Con Matteo, poi, non poteva non tornare la sua bellissima fidanzata Valeria, preferita a Federica Aversano che, a Uomini e Donne, è diventata molto amica di Soraia che è la scelta di Luca.

Matteo Ranieri e la parole su Valeria Cardone

A distanza di sempre dalla sua scelta, Matteo Ranieri ha parlato della fidanzata Valeria Cardone in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ribadendo di aver fatto la scelta giusta nel decidere di lasciare con lei il programma di Maria De Filippi. “Adesso sono uscito dal programma innamorato dopo poche esterne. Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo cinque mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie Codegoni è durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello“, ha detto l’ex tronista.

Tra Matteo e Valeria, dunque, tutto procede a gonfie vele anche se i due, vivendo in due città diverse, hanno una storia a distanza e cercano di vedersi appena possono e appena lo consentono i rispettivi impegni.











