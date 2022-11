Matteo Ranieri (ex Uomini e Donne)/ “Valeria Cardone? L’ho lasciata io, sono single”

Matteo Ranieri, ex volto di “Uomini e Donne”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 novembre 2022. In primis, Ranieri ha parlato del periodo complicato che sta attraversando il suo amico Luca Salatino al GF Vip: “Luca secondo me non si aspettava una prova così dura. Lo vedo molto sofferente e questa cosa mi crea tanto dispiacere, ma credo sia dettata anche dal fatto che la sua relazione con Soraia Ceruti sia iniziata due mesi prima di entrare nella Casa. Sinceramente, da ciò che vedo ora, mi viene da dire che Luca non fosse pronto per l’esperienza del Grande Fratello Vip”.

Peraltro, recentemente Matteo Ranieri e Luca Salatino avevano litigato: “Abbiamo avuto nostre discussioni circa 60 giorni prima che entrasse al GF Vip – ha sottolineato l’ex tronista –. Poi, lui ha fatto un periodo di vacanza e io anche, siamo stati distanti per un po’ e quando siamo rientrati non abbiamo potuto rivederci per chiarirci, perché lui doveva entrare nella Casa. Se Alfonso Signorini mi chiamasse come ospite, andrei a Cinecittà per sostenere Luca, più che per creare un litigio. Gli direi di darsi una svegliata, di smetterla di piangere e di darsi due calci nel c*lo!”.

MATTEO RANIERI: “SONO SINGLE, VALERIA CARDONE L’HO LASCIATA IO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Matteo Ranieri ha aggiornato gli ascoltatori e i telespettatori circa la sua situazione sentimentale: “Sono single, perché ho capito che non mi devo accontentare. In realtà, la mia ultima relazione risale a luglio, ma sono diventato selettivo con il tempo. La mia storia con Valeria Cardone è finita per mia decisione, in quanto ho avuto la volontà di proseguire la conoscenza con lei fuori da ‘Uomini e Donne’, ma dopo tre mesi, mi sono accorto che in me non scattava quella scintilla che pensavo ci fosse”.

Matteo Ranieri ha quindi precisato di essere stato lui a lasciare Valeria, dicendole che “non me la sentivo di prendere in giro una persona. A me sembrava un colpo di fulmine, purtroppo quando sono uscito dal programma ho compreso di essermi sbagliato. Mi è dispiaciuto molto, perché ero super convinto”.











