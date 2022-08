Valeria Cardone, like contro ex fidanzato Matteo Ranieri/ “Prende in giro le ragazze”

Valeria Cardone e Matteo Ranieri: la coppia “flop” di Uomini e Donne sembrava essersi lasciata di comune accordo…

Quella di Valeria Cardone e Matteo Ranieri ha sicuramente vinto il premio come coppia più “flop” dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Non passa neppure un mese da quando i petali rossi scendono sulle loro teste che la loro storia d’amore, se così si può definire, giunge al termine. Gli “innamorati” dopo la scelta non si mostrano quasi mai sui social a condividere momenti di vita quotidiana ma si limitano a farsi fotografare per foto posate su copertine e per pubblicità. È cosi che i fan del programma iniziano a insospettirsi e circola un rumors su una presunta crisi tra i due.

A svelare le carte è Valeria che, agli inizi di luglio, ufficializza la rottura tra lei e Matteo scrivendo su Instagram: “Io e Matteo non stiamo più insieme purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”. Dopo la rottura i due risparmiano quantomeno al mondo social liti o frecciatine e sembrano dunque essersi lasciati di comunque accordo, e con rispetto…Almeno fino a oggi! Poche ore fa infatti, su un commento a dir poco al vetriolo verso Matteo Ranieri, è apparso un like speciale: quello di Valeria Cardone!

Valeria Cardone mette like a un commento contro l’ex Matteo Ranieri: “Matteo non ci ha nemmeno provato…”

Quindi dopo la rottura, tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri, non sembravano esserci retroscena di liti o di rancori. Non solo, Valeria fino all’ultimo aveva difeso la riservatezza della coppia sostenendo di non poter dire nulla contro il suo ex, su Instagram aveva scritto: “I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy. Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà”.

La situazione però nelle ultime ore sembra essere ben cambiata… A dare la notizia è stata la regina del Gossip Deianira Marzano che, nelle sue storie, ha mostrato il like di Valeria a un commento contro Matteo dove viene accusato di essere poco serio. Il follower in particolare scrive: “Guarda caso è Matteo Ranieri che per la seconda volta è uscito da lì coppia ma non c’ha nemmeno provato. Ma da quello che si capisce ha già trovato un’altra in Spagna come lo scorso anno l’aveva trovata in Sardegna. Si diverte il ragazzo. Si diverte e prende in giro le ragazze serie”. E sotto il commento ecco il like di Valeria! Ormai è evidente che tra i due non scorra buon sangue, chissà se Matteo risponderà a queste forti accuse…













