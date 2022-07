Matteo Ranieri nella bufera dopo Uomini e Donne: “Aveva ragione Sophie”/ La mamma…

Matteo Ranieri: bufera sul web dopo la fine della storia con Valeria Cardone

Dopo vari rumors e indiscrezioni, negli scorsi giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale della fine della storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Un annuncio fatto direttamente dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a cui si sono aggiunte anche le parole di Matteo Ranieri. “Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale. Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione, che l’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa“, ha scritto l’ex tronista su Instagram.

Samuele Carniani like contro Matteo Ranieri/ Amicizia finita dopo Uomini e Donne?

Le parole di Matteo, tuttavia, non sono bastate a placare le polemiche. Sul web, i fan di Uomini e Donne hanno puntato il dito contro l’ex tronista tirando in ballo anche Sophie Codegoni che lo scelse alla fine del suo percorso sul trono. Anche in quel caso, però, la storia durò pochissimo ed oggi a difenre Matteo ci pensa la mamma.

Anna Munafò, ex UeD mostra i messaggi contro il figlio/ "Questo mi fa paura"

La mamma difende Matteo Ranieri

Dopo la rottura ufficiale tra Matteo Ranieri e Valeria, qualcuno rumoreggia sul web. Sono tanti i commenti contro l’ex tronista di Uomini e Donne che è tornato da tempo alla sua vita. “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti”, scrive qualcuno sui social. Diversi utenti stanno così dando ragione a Sophie Codegoni che ha da tempo dimenticato Matteo ed oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Basciano.

A difendere Matteo, così, ci ha pensato la madre che, sui social, ha pubblicato un messaggio mostrando tutto il proprio orgoglio per le scelte del figlio: “Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, battitene U Belin”. ha scritto la Signora come riporta il portale Gossip e Tv.

Uomini e Donne, Marcello Messina ironizza su Armando Incarnato/ "Non è accettabile…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA