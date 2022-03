Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Federica torna in studio, poi il colpo di scena

Colpo di scena a Uomini e donne nella puntata in onda oggi. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, dopo aver dedicato ampio spazio ai protagonisti del trono over, Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata settimanale, si occuperà del trono classico dando maggiore spazio a Matteo Ranieri il cui percorso sta attraversando un momento delicato. Tra tutte le corteggiatrici che ha conosciuto all’inizio del trono è rimasta la sola Federica la quale, tuttavia, nelle ultime puntate, non era in studio per problemi personali.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 marzo: Matteo e Luca, esterne e ritorni...

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione della puntata in onda oggi pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, tuttavia, oggi, Federica tornerà in studio, ma la reazione di Matteo non sarà quella che si aspettava la corteggiatrice.

Matteo Ranieri elimina Federica, poi ci ripensa

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Matteo Ranieri ammetterà di non aver sentito la mancanza di Federica durante la sua assenza in studio e di non averla neanche pensata. Riflessioni che porteranno il tronista ad una clamorosa decisione ovvero quella di eliminarla. Federica lascerà così lo studio, ma a cambiare tutto sarà un intervento di Maria De Filippi.

Notando Matteo particolarmente pensieroso, Maria De Filippi lo esorterà a riflettere sui propri sentimenti portando il tronista a tornare sui propri passi. Per provare a far cambiare idea a Federica lascerà lo studio per raggiungerla in camerino. Riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo o Federica deciderà di lasciare comunque la trasmissione?

