Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Nuova lite con Armando Incarnato per Denise?

Matteo Ranieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della nuova puntata? Dopo lo scontro avuto con Armando Incarnato nelle scorse puntate del dating show a causa dell’interesse del cavaliere napoletano nei confronti della corteggiatrice Denise, Matteo potrebbe chiedere nuovamente un confronto con Armando. Cosa sarà accaduto dopo lo scontro in puntata? Matteo e Armando si saranno chiariti dietro le quinte? Il cavaliere napoletano avrà cercato un confronto anche con Denise avrà evitato? Per scoprire tutto sarà necessario aspettare la nuova puntata del dating show di canale 5. Nel frattempo, però, Matteo ha parlato del rapporto con Armando al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: il ritorno di Isabella Ricci?

“Più che sentirmi tradito ci sono rimasto male. Ho la brutta abitudine di affezionarmi, di fidarmi delle persone. Inevitabilmente questo ti porta a ricevere delusioni. Io non l’avrei fatto a lui. Se vuoi bene a una persona, non fai queste cose. La delusione poi ti porta a sentirti tradito, anche se il termine forse è esagerato”, ha raccontato Matteo.

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova segnalazione su Eleonora: "Hai omesso..."

Matteo Ranieri, retroscena su Armando Incarnato

Tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato era nato un bel rapporto durante l’avventura da corteggiatore di Matteo. A tal proposito, a Uomini e Donne Magazine, il tronista ha dichiarato: “Appena entrato nel programma, l’anno scorso, non riuscivo a esprimermi. Non riuscivo neanche a parlare. Ero molto più timido. Lui, il giorno stesso fece una battuta alla tronista per aiutarmi, per convincerla a portarmi in esterna. Dopo quel gesto mi sono affezionato. E penso che, se non fosse stato per lui, oggi non sarei qui”, ha ammesso Matteo.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Alessandro? "Ci siamo baciati"

I duem, dunque, riusciranno a trovare un punto d’incontro? Armando proverà nuovamente a corteggiare Denise nonostante quest’ultima abbia già dichiarato di voler continuare la conoscenza con Matteo? Lo scopriremo nelle prossime puntate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA