Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Scuse a Federica: lei torna e litiga con Valeria

Il trono di Matteo Ranieri continua ma non decolla. Il tronista, nonostante abbia iniziato il proprio percorso da diversi mesi, non è+ ancora riuscito a trovare la donna che gli fa battere davvero il cuore. Tra tutte le corteggiatrici presenti sin dall’inizio del suo trono, l’unica che non ha ancora alzato bandiera bianca è Federica. Con quest’ultima ci sono stati diversi alti e bassi che, più volte, l’hanno portata ad abbandonare lo studio. Tuttavia, nella scorsa puntata, Matteo aveva lasciato a sua volta lo studio per raggiungerla e provare a recuperare il rapporto.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Matteo riaccoglierà in studio proprio Federica che, negli scorsi giorni, aveva raggiunto a casa sua per chiederle scusa. Il ritorno di Federica in trasmissione, tuttavia, non sarà totalmente tranquillo.

Matteo Ranieri tra Federica e Valeria

Matteo Ranieri e Federica non si sono visti per circa un paio di settimane. Per problemi personali, la corteggiatrice non ha partecipato ad alcune puntate. Durante la sua assenza, Matteo non solo non aveva sentito la sua mancanza al punto da aver, inizialmente, deciso di eliminarla per poi tornare sui propri passi, ma stava uscendo con nuove ragazze, in particolare con Valeria.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, Matteo rivivrà non solo l’incontro con Federica, ma anche l’esterna con Valeria. Tra le due ragazze, poi, ci sarà una discussione il cui motivo, almeno per il momento, resta top secret. Il tronista, così, si ritrova sempre più tra le due ragazze che, più di tutte, hanno attirato la sua attenzione.

