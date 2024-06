Matteo Renzi, chi è la figlia Ester?/ Dedica per i 18 anni: “Giorno scolpito nel cuore, ora voli da sola e..”

ESTER RENZI, CHI E’ LA TERZA FIGLIA DELL’EX PREMIER MATTEO?

Matteo Renzi, chi è la figlia Ester che oggi compie 18 anni? Nel giorno in cui si dà il via alla tornata delle Elezioni Europee e vige il silenzio elettorale, i protagonisti della classe politica nostrana fanno comunque parlare di sé, pur senza riferimenti espliciti all’appuntamento per il rinnovo del Parlamento UE: è il caso dell’ex Presidente del Consiglio e leader di Italia Viva che, attraverso i propri canali social, ha pubblicato una carrellata di scatti assieme alla figlia Ester, la più piccola dei figli di Matteo Renzi e che quest’oggi diventa maggiorenne. Ma cosa sappiamo della ragazza e cos’ha scritto il Premier in carica dal 2014 al 2016 nel post apparso qualche ora fa sul suo account Instagram?

Per scoprire qualcosa di più sulla famiglia di Matteo Renzi, chi è la figlia Ester e quale sia il rapporto tra di loro possiamo riprendere un passaggio della dedica che il politico toscano ha dedicato alla fresca 18enne. “Oggi è uno di quei giorni che rimane scolpito nel cuore per sempre. E non per le elezioni. Perché la politica è importante ma la vita è più grande e più bella della politica” esordisce Renzi che, al pari di altri esponenti politici, quest’oggi fa comunque un riferimento alle Europee 2024 pur sottolineando come, in un passaggio elettorale così importante, per lui c’è qualcosa che vale di più. E, riferendosi ad alcune immagini postate accanto alla didascalia, aggiunge: “Ricordo attimo per attimo la corsa improvvisa verso Careggi di quella mattina, la velocità del parto, la sensazione nel tenerti in collo appena nata mentre piangevi prima di adagiarti su Agnese”.

MATTEO RENZI, POST PER I 18 ANNI DELLA FIGLIA ESTER: “LA POLITICA E’ IMPORTANTE MA…”

Matteo Renzi, chi è la figlia Ester dunque e cosa sappiamo della più piccola dei tre figli del senatore di Rignano? Sposato dal 1999 con la sua Agnese Landini, il fondatore e leader di Italia Viva è papà di Francesco, il primogenito di casa Renzi, di Emanuele e infine di Ester, l’ultima a diventare maggiorenne. Di lei, a differenza dei due fratelli più grandi (soprattutto Francesco, calciatore di cui si è parlato negli ultimi anni), si conosce di meno anche per via dell’età; tuttavia qualcuno forse ricorderà gli articoli che uscirono nel 2016 quando, in concomitanza con la prima comunione della figlia, l’allora Presidente del Consiglio lasciò provvisoriamente Roma per andare da lei. Di quell’evento si ricorda anche uno scatto famigliare di Renzi pubblicato su “Chi” con Matteo e Agnese assieme ai tre figli e la più piccola in abito bianco.

“Nessun augurio da farti se non quello di essere felice. Di vivere veramente libera, indenne dal cinismo che spesso ci circonda, portatrice di entusiasmo, roccia per chi ti vuole bene”: così ha scritto ancora Matteo Renzi per la figlia Ester nel post apparso qualche ora fa sul suo profilo Instagram e in cui ricorda come la terzogenita sia stata “fonte di energia e di gioia nella vita della nostra famiglia”. Non solo: dopo aver ricordato ad Ester che “non hai bisogno di nessuno che ti faccia volare come quando eri piccola: ora sai farlo da sola”, ammette che le braccia del suo babbo ci saranno sempre per proteggerla dato che rimane la loro “bambina”, nonostante oramai sia adulta. E poi la chiusa: “Buona vita Principessa”, rivolto a quella figlia diventata oggi una “donna adulta e tosta (anche troppo!)”.











