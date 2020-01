Matteo Salvini risultati Elezioni Regionali/ “Lega storica in Emilia Romagna. M5s…”

Matteo Salvini è il primo tra i “big” politici a commentare exit poll e proiezioni sui risultati delle Elezioni Regionali 2020 in Calabria ed Emilia Romagna. Il leader della Lega rompe gli indugi poco dopo la mezzanotte, nonostante non siano a disposizione dati ufficiali ma neppure parziali. In conferenza stampa parla della vittoria pressoché certa del centrodestra in Calabria e della sconfitta annunciata in Emilia Romagna. Ma per Salvini si può parlare fino ad un certo punto di sconfitta. «Per la prima volta in 70 anni c’è stata partita in questa Regione». Quella vittoria che lui dava per certa in campagna elettorale, a spoglio iniziato sembra invece difficile da raggiungere. I risultati reali però si dipaneranno a notte fonda. «Di solito i politici non commentano exit poll e proiezioni, ma ci tenevo a ringraziare le persone che hanno votato, e lo faccio da italiano. Chi oggi ha partecipato si è fatto carico di un pezzettino di futuro del nostro Paese. Sono contento e mi prendo un pezzettino di merito nell’aver coinvolto tante persone», ha esordito in conferenza stampa.

SALVINI SUI RISULTATI ELEZIONI REGIONALI: “LEGA STORICA, M5S STA SPARENDO”

Le riflessioni di Matteo Salvini partono dalla Calabria. «Per la prima volta nella storia di un’elezione regionale al Sud siamo determinanti ed entriamo con forza nel Consiglio regionale. Vedremo di unire il Paese nel nome dello sviluppo». Per quanto riguarda invece l’Emilia Romagna parla di «una cavalcata eccezionale e commovente, stancante come poche altre volte». Ma Salvini si dice anche orgoglioso di aver incontrato i cittadini e che il risultato non sia stato scontato. «Avere una partita aperta è emozionante. Dopo 70 anni qui c’è stata finalmente partita. Ringrazio Lucia Borgonzoni, una donna straordinaria. L’abbraccio perché ha subito attacchi squalificanti». In merito all’esito delle Elezioni Regionali 2020 in Calabria ed Emilia-Romagna: «Chiunque vincerà avrà meritato, perché il popolo ha ragione quando vota». Non poteva mancare una riflessione sugli ex alleati, il Movimento 5 Stelle: «Scompare dall’Emilia Romagna e dalla Calabria. Quindi è evidente che qualcosa domani cambierà a Roma».





