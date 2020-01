Elezioni Regionali Calabria 2020/ Diretta, come si vota, risultati e exit poll

Non c’è solo l’Emilia Romagna: le Elezioni Regionali 2020 vedono chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria per rinnovare il Governatore e il Consiglio Regionale dopo l’esperienza del Centrosinistra a guida Mario Oliverio. Mentre i riflettori nazionali erano e sono puntati quasi esclusivamente sulla Regione del nord con la sfida Lega-Pd, la Calabria è passata quasi in secondo piano nella campagna elettorale, con tutti i partiti che solo fino ad un mese e mezzo fa non avevano ancora scelto i candidati presenti oggi sulle schede elettorali. Ha contribuito certamente quanto riferito dai sondaggi prodotti prima del silenzio elettorale che vedevano una forbice molto ampia in favore del Centrodestra contro il Pd a guida Pippo Callipo, imprenditore “re del tonno” e volto di onestà nella Calabria di oggi; ma non solo, una regione profondamente in emergenza su diversi settori (dai trasporti alle strade, dalla criminalità organizzata della ‘ndrangheta al sistema Sanità) che però troppo spesso viene dimenticata dalle cronache nazionali se non appunto per segnalarne gli storici malanni che l’affliggono. Oggi è però il giorno di rilanciare la guida della Calabria per i prossimi 5 anni, con le urne aperte dalle 7 alle 23 e lo spoglio da seguire in diretta con tutti i risultati che partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Durante la giornata di oggi, alle ore 12, alle 19 e alle 23 verranno distribuiti dalla Regione Calabria i dati parziali e poi totali sull’affluenza alle urne. Qui sotto possiamo trovare un utile focus sui candidati, le liste, il come si vota e le scorse Regionali per seguire in diretta al meglio queste Elezioni in Calabria.

I 4 CANDIDATI ALLE ELEZIONI CALABRIA

In attesa dei risultati che emergeranno non prima della mezzanotte o comunque qualche ora dopo la chiusura dei seggi questa sera, sulla scheda elettorale i cittadini calabresi troveranno 4 candidati ufficiali al ruolo di Governatore per le Elezioni Regionali 2020: in ordine alfabetico, Francesco Aiello è il candidato del Movimento 5 Stelle e di Calabria Civica dopo aver vinto le Regionarie, 54enne professore ordinario di Politica economica all’Università della Calabria e fondatore del portale OpenCalabria. Tra i principali obiettivi, la riorganizzazione del sistema sanitario, il potenziamento dei trasporti. Il secondo candidato è Filippo Callipo detto Pippo, sostenuto dal Pd, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria; imprenditore, dal 1981 è alla guida dell’azienda di famiglia che produce e commercializza tonno in scatola. Jole Santelli invece è la candidata del Centrodestra, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente e Casa delle Libertà: senatrice di Forza Italia, ha scalzato Mario Occhiuto (non gradito a Salvini, ndr) per guidare la compagine di Cdx, obiettivi del suo potenziale mandato digitalizzazione e sburocratizzazione delle amministrazioni locali oltre a rilancio del turismo in Regione. Da ultimo, Carlo Tansi, candidato Governatore per Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita: geologo e scienziato del Consiglio nazionale delle ricerche, convinto ambientalista e membro di Legambiente.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2020 IN CALABRIA: LA SCHEDA

Scoprire come si vota in Calabria è azione tanto semplice quanto diretta, una volta sciolto il “dubbio” sul voto disgiunto: mentre nelle parallele Elezioni Regionali in Emilia Romagna, è consentito, secondo la legge elettorale vigente in Calabria il voto disgiunto non è previsto. Il sistema elettorale è stato modificato nel settembre 2014, appena prima delle precedenti Elezioni Regionali che videro trionfare il Pd di Oliverio e prevede un un impianto proporzionale con diverse soglie di sbarramento per l’accesso al Consiglio Regionale: 30 consiglieri eletti in Consiglio, 24 ripartiti con metodo proporzionale mentre gli ultimi 6 assegnati alle liste che appoggiano il Governatore vincitore. La scheda elettorale presente alle urne è unica e presenta i diversi candidati Presidente con le liste ad essi collegate: è possibile votare o il solo Governatore, o una lista che lo appoggia (e il voto va automaticamente al candidato Presidente) oppure porre il segno X sia sul Governatore che su una sola lista in appoggio. Non è però previsto il voto disgiunto e in più è possibile esprimere un solo voto di preferenza per il candidato al Consiglio Regionale.

ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: COME ANDÒ NEL 2014

Era il 2014, a fine novembre, quando la Regione Calabria chiamava alle urne per rinnovare Governatore e Consiglio Regionale dopo la precedenza reggenza del Centrodestra: ebbene, nei risultati delle medesime Elezioni Regionali di 5 anni fa la spuntò colui il quale è stato indagato e successivamente “messo da parte” dal Centrosinistra in questi ultimi mesi, ovvero Mario Oliverio. Era originariamente il candidato anche per queste Regionali 2020 nel Pd, poi in accordo con Zingaretti, si è deciso per il passo di lato e l’avanzata del “re del tonno” Pippo Callipo: 5 anni fa vince con una schiacciante maggioranza di preferenze, il 61,41% ottenendo 19 seggi in Consiglio distribuiti tra i 9 del Pd, i 5 della lista civica Oliverio Presidente, i 3 dei Democratici Progressisti, 1 per Calabria in Rete-Campodemocratico e 1 per La Sinistra. Nettamente sconfitta da Oliverio fu la sua principale sfidante, Wanda Ferro del Centrodestra che ottenne solo il 23,59% di preferenze: furono 8 i seggi conquistati, 5 per Forza Italia e 3 per la Casa delle Libertà. I centristi dell’Udc-Ncd presero l’8,71% con Nico D’Ascola con soli 3 seggi guadagnati nel partito oggi sciolto del Nuovo Centro Destra (Alfano-Lorenzin, ndr), mentre Cono Cantelmi del Movimento 5 Stelle prese il 4,97% di voti senza ottenere seggi, tanto quanto l’Altra Calabria (1,29% col candidato Domenico Gattuso).





