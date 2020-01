Sondaggi politici Elezioni Regionali 2020/ Flussi voto Emilia Romagna: Pd batte Lega

Si è chiusa una lunghissima notte elettorale dove emergono due risultati su tutti nelle Elezioni Regionali 2020: i sondaggi politici della vigilia sono stati confermati in Calabria e in un certo qual modo anche in Emilia Romagna, con Jole Santelli (Centrodestra) e Stefano Bonaccini (Centrosinistra) che vengono eletti Presidenti delle due Regioni in contesa. Il Pd “locale” riesce a frenare la Lega di Salvini, anche se sul voto di lista la distanza tra le due maxi-forze è praticamente minima (protagonista è stato infatti il voto disgiunto in Emilia Romagna): osservando gli instant poll dei sondaggi Tecné, resi per Mediaset, si può osservare come su 12mila casi sondati all’uscita dalle urne in Emilia tra i lavoratori autonomi la candidata della Lega avrebbe battuto Bonaccini 54% a 40%, mentre il Pd domina sul voto dei dipendenti pubblici (56% contro il 36% della Lega) e privati (51 a 44). Mentre lo spoglio dei voti si avvia verso la conclusione (4500 comuni sezionai su 4520 in Emilia, 2000 su 2420) e i partiti iniziano a fare le prime riflessioni sull’andamento delle Elezioni Regionali 2020, i sondaggi prodotti da Tecné sul voto emiliano danno ancora nuovi spunti per leggere l’importante vittoria di Bonaccini e del Centrosinistra.

Elezioni Regionali 2020: Emilia Romagna (diretta – come si vota); Calabria (diretta – come si vota) – Exit poll e proiezioni – Sondaggi pre-silenzio elettorale: Emilia Romagna – Calabria

CONFRONTO SONDAGGI-FLUSSI VOTO: I DATI TECNÈ

Osservando il voto per fasce d’età mostrato dagli instant poll dei sondaggi politici Tecné, si legge una vittoria netta di Bonaccini e del Pd sulla Borgonzoni tra gli elettori under 35 (56 a 38) e anche tra gli over (57% contro il 40% della Lega). Pesa dunque il “fattore Sardine” sul voto, anche se la situazione torna in perfetta parità tra i due contendenti nella fascia intermedia di età tra i 35 e i 64 anni. Sul fronte del titolo di studio, infine, sottolinea YouTrend «tra chi ha una licenza media/elementare o un diploma di scuola superiore è pareggio tra #Borgonzoni e #Bonaccini, che però vince di ben 24 punti tra i laureati: 60 a 36». Guardando gli ultimi sondaggi politici nazionali espressi poco prima del voto Regionali 2020, la Lega era in testa con il 31,8% delle preferenze, seguito dal Pd al 18,7% e dal M5s al 16%, con Meloni al 10,9% e Forza Italia al 6,5%. Erano i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita: ebbene, osservando i risultati e i flussi di voto delle Elezioni Regionali 2020 non si può che confermare l’incertezza del confronto locale/nazionale, con il Pd in netta crescita nell’Emilia Romagna (34,66%), il Movimento 5 Stelle praticamente sparito (3,4%) e una Lega che tiene bene rispetto alla media nazionale con il 32% delle preferenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA