Matteo Trentin: “Il ciclismo di oggi è a livelli impressionanti”/ “La morte di Gino Mader non sia vana”

Al Campionato italiano, in Trentino, Matteo Trentin ha avuto uno scontro con Lorenzo Rota, che l’aveva chiuso in volata: “Si rischia molto, ogni piazzamento conta. Me la sono presa molto sul momento perché veniamo da un momento terribile, la morte di Gino mi ha riportato alla mente quella di Thomas Casarotto, al Giro del Friuli nel 2010. Il giorno prima eravamo in coda al gruppo a ridere e chiacchierare, il giorno dopo quel maledetto Suv in discesa, l’impatto con lo specchietto. Una giornata che mi porto dentro da allora” racconta a Repubblica.

Monza, quale futuro dopo morte Berlusconi?/ Dalla perdita di 65 mln alla decisione degli eredi

Al Tour de France il suo team andrà per vincere con Pogacar: “Ci incontriamo a Bilbao per la prima volta dopo tanto, ma la scorsa settimana ha vinto crono e prova in linea ai campionati nazionali sloveni. La gamba c’è”. Per lui, invece, sullo sfondo c’è il Mondiale di Glasgow e poi in futuro un ruolo da ct: “A Glasgow ho vinto un Campionato europeo e voglio arrivare al massimo, sfruttando anche la gamba del Tour. Il ruolo di ct lo lascio per ora a Bennati perché voglio correre tanto, ancora”.