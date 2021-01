Matteo Troiano, morto il «Pavarotto» di Striscia la Notizia/ “Ci mancherà…”

La famiglia di Striscia la Notizia dice addio a Matteo Troiano, meglio noto come “Pavarotto”. Noto per le sue partecipazioni a Striscia la Notizia, l’attore e comico che, per tanti anni ha fatto compagnia ai telespettatori del tg satirico di Antonio Ricci, è scomparso a 78 anni. Ad annunciare la morte di Matteo Troiano Pavarotto è stato Ezio Greggio con un breve messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a Striscia la Notizie e a Veline. Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”, ha cinguettato Greggio condividendo il dolore per la morte di uno dei personaggi più amati di Striscia.



Matteo Troiano morto: chi era Pavarotto di Striscia la Notizia

Classe 1942, Matteo Troiano è diventato popolare partecipando a Striscia la Notizia dove ha indossato i panni di Pavarotto, appellattivo che gli è stato riconosciuto per il suo modo di cantare stonato e rauco. La sua avventura nel mondo della televisione era cominciata nel 1988 quando Beppe Recchia lo scelse come «ospite fisso» del programma «Odiens». Da quel momento, ha partecipato a numerosi programmi tra cui «Paperissima», «Scherzi a parte» e «Velina», oltre a «Striscia la Notizia». Accanto ad Enzo Iacchetti, inoltre, ha partecipato anche alle sit-com «Il mammo» e «Quei due sopra il varano».

