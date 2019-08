Matteo Viviani, bufera per foto stella marina/ Video: “Se l’ho uccisa? Che palle…”

Una bufera social si abbatte su Matteo Viviani per una foto pubblicata su Instagram dall’inviato e conduttore de “Le Iene”. Lo stesso collega Nicolò De Devitiis lo ha avvertito: «Tra 3,2,1 prevista perturbazione di moralisti dell’internet», ha scritto tra i commenti. E infatti subito è scoppiata una polemica. Tutto è partito da una foto, che Viviani ha condiviso con la didascalia: «Tutte le mie stelle…». Il riferimento è alla moglie e alle figlie, ma lo spunto arriva da una stella marina trovata sulla spiaggia di Santorini, dove sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia. Gli utenti hanno subito bersagliato di critiche Matteo Viviani. «Bella la foto, però almeno tu dai il buon esempio ai tuoi figli e non fagli toccare le stelle marine, che patiscono il contatto con la nostra pelle e stare fuori dall’acqua marina!». Più o meno i messaggi sotto il post hanno tutti questo tono. «Che delusione. Bruttissimo messaggio da far passare», ha aggiunto un altro utente.

MATTEO VIVIANI, BUFERA PER FOTO STELLA MARINA: “CHE PALLE…”

Matteo Viviani non ha cancellato il post in questione, ma ha voluto rispondere alle critiche con un video, pubblicato sempre su Instagram. «Allora, qualche ora fa ho postato una foto. Se non l’avete vista, andatevela a vedere», ha esordito l’inviato e conduttore de “Le Iene”. «Lo ammetto, forse il messaggio che è passato non è stato dei più corretti. Ma a tutti voi non è passato per la testa nemmeno per un attimo che forse quella stella marina potesse già essere fuori dall’acqua?», ha replicato Viviani. «Io dico riflettete, perché la vostra superficialità di giudizio può essere pericolosa per la società tanto quanto può essere pericoloso per la stella marina restare fuori dall’acqua». Matteo Viviani ha poi fatto chiarezza sulla “dinamica” della foto: «Per la cronaca quella stella marina l’abbiamo trovata sul bagnasciuga sfrittellata vai a capire da quanto tempo. E poi l’abbiamo portata il più al largo possibile. Sappiatelo». E quindi ha concluso: «Che palle».





