MATTEO VIVIANI IN VIAGGIO IN ISLANDA/ La Iena cade in fiume, soccorso da sconosciuti

Prosegue il viaggio di Matteo Viviani, una delle Iene più amate del programma di Italia 1. Dopo la febbre alta di qualche settimana fa, la Iena continua a raccontare sui socia il suo viaggio in moto in Islanda. Un viaggio intrapreso per due motivi come aveva spiegato sui social: “partirò da solo in moto alla volta dell’Islanda per due motivi. Il primo è staccare la spina da tutto. Il secondo, più importante, è spingere gli sponsor che sostengono questo mio viaggio a donare sempre più soldi in favore di Meter, una Onlus che si occupa di combattere la pedofilia e l’infantofilia”. Detto fatto: Matteo è davvero partito alla scoperta dell’Islanda mostrando le bellezze del posto. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram si è mostrato felice condividendo la sua gioia con i suoi follower: “non sapete quanto desideravo vederlo dal vivo!! ✌🏻✌🏻✌🏻 Andate nelle mie ultime stories, lí vi racconto com’è andata e ve lo faccio vedere bene!!!”.

Matteo Viviani: piccolo incidente con la moto

Naturalmente durante il viaggio non sono mancati i problemi. Prima la febbre alta causata da un virus intestinale fino al piccolo incidente che ha visto Matteo Viviani finire in acqua con la sua moto. A raccontarlo con tanto di foto e video è stata sempre la Iena: “ieri ho guardato 4 fiumi… e nell’ultimo ci sono rimasto dentro!”. Per fortuna l’inviato è stato soccorso da alcuni sconosciuti che si trovavano a passare in zona: “fortunatamente dei turisti che si erano fermati per capire se passare o meno con la macchina mi hanno aiutato, altrimenti ero ancora là con i pesci islandesi… un enorme ringraziamento a questi sconosciuti!”. Nel filmato, infatti, la Iena mostra il fiume che ha dovuto attraversare e che l’ha visto cadere! “Non so come la pensiate voi ma il bello dell’avventura è anche questo!” ha poi concluso la Iena.

Matteo Viviani in viaggio per un progetto sociale

A Tgcom24 Matteo Viviani ha raccontato la sua scelta di partire alla scoperta dell’Islanda da solo. Un progetto con finalità sociali visto che la Iena ha detto: “le persone preferiscono pensare che questi problemi non esistono perchè sono davvero orribili. Nella realtà i numeri sono impressionanti e quindi più iniziative si fanno per stimolare la lotta a questi reati meglio è”. Per questo motivo il suo viaggio sarà interamente raccontato sui social: da Facebook a Twitter fino a Instagram. “Io documenterò tutto il viaggio sui miei social, sia Instagram che Facebook. L’obiettivo è quello di essere seguito da più persone possibile perchè più sarà il seguito e più saranno i soldi che gli sponsor devolveranno a favore di questa nobile causa” ha detto la Iena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA