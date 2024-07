Siria e Matteo usciranno insieme da Temptation Island 2024? Lui si dice pronto a ricostruire

Alti e bassi a Temptation Island 2024 per la coppia composta da Siria e Matteo, ma anche la volontà di non distruggere una relazione che dura ormai da sette anni. Se Siria è concentrata su un percorso di consapevolezza personale, Matteo mira a colmare le lacune che ci sono nel loro rapporto, accogliendo senza polemiche le critiche della fidanzata.

“Ogni giorno che passa divento sempre più forte, prendo sempre più consapevolezza di me stesso. Io ho fatto un quadro generale di come posso aggiustare le cose tra noi.” ha infatti ammesso Matteo, che si ritrova però a vedere nuovi video della fidanzata Siria. Non ci sono però avvicinamenti con un tentatore nelle immagini, bensì solo lamentele sulle mancanze di Matteo nei suoi confronti: “Ho tanti pensieri brutti, non voglio che lui pensi che sia per il mio cambiamento fisico, perché non è così. Io non mi sento sicura con lui, lui pensa ancora a tante cazz*te. Lui vede una famiglia nel futuro ma non ci sono i presupposti, anche economicamente.”

Matteo felice per Siria, lei non contenta della mancanza di suoi video a Temptation Island 2024

Matteo è colpito e ferito dalle parole di Siria, ma le accoglie come monito per migliorare se stesso. Ed è felice poi quando Jenny regala a Siria una lezione di danza latina con il ballerino Vincenzo Durevole, ex di Amici: “Io sono contento. – ammette il ragazzo – Lei era insicura perché aveva paura dei pregiudizi della gente, ma lei deve essere sicura di se stessa. Se lei vorrà, la faremo insieme questa costa, sono felice per lei.”

Dall’altra parte, al falò delle fidanzate di Temptation Island 2024, non arrivano video per Siria. Lei non ne è però felice: “Fino a qualche giorno fa mi tranquillizzava, mentre ora mi rendo conto che non mi rende tranquilla. Io speravo che lui parlasse della nostra storia, di quello che non gli va bene di me. Spero di vedere qualcosa.”