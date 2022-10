Matthias De Donà, fratello Giaele De Donà/ “Matrimonio con Brad finito? Lui non ha apprezzato…”

Matthias De Donà, il fratello di Giaele De Donà parla del matrimonio della sorella

Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 5 ottobre, ha dedicato un lungo servizio a Giaele De Donà intervistando persone a lei vicine che hanno svelato dettagli sul suo matrimonio con Brad Beck. Dopo le parole delle amiche Emy Buono e Miriana Bello, arrivano così anche quelle del fratello Matthias che ha parlato anche di quello che potrebbe essere il futuro del matrimonio della sorella. “Conosco Brad. Ho vissuto con lui e negli Stati Uniti per quattro mesi durante il lockdown. E’ un uomo riservato, lavoro con persone importanti e commercia aerei con l’aeronautica militare. Preferisce vivere lontano dai riflettori”, ha svelato Matthias De Donà.

Sofia Giaele De Donà, "Antonino Spinalbese è interessato a me"/ Fan spiazzati…

“Lo sento ogni tanto al telefono” – dice ancora Matthias che, poi, sul matrimonio della sorella aggiunge – “Comunque sì, lui e mia sorella hanno un rapporto libero. Non crediate che sia un legame superficiale. La loro relazione oggi è difficile: lui ha vissuto cento vite. Lei ha solo 23 anni e poi comunque l’amore ha mille sfumature“, dice ancora.

Miriana Bello "Giaele De Donà ha avuto un flirt con Briatore"/ "Lei era fidanzata..."

Matrimonio Giaele De Donà in crisi: parla il fratello Matthias

La partecipazione di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022 e le sue dichiarazioni potrebbero mettere in crisi il matrimonio? “Credo che Brad non abbia apprezzato certe affermazioni di mia sorella che ha dichiarato in diretta televisiva i punti fermi della loro relazione che è ben diversa dai classici matrimoni, ma il sentimento che li unisce non è in discussione”, ha aggiunto Matthias.

Poi, però, aggiunge: “Aspettiamo. Guardiamo. Il 13 ottobre lei festeggerà il compleanno, vedremo se lui apparirà. Spero di sì“, ha concluso Matthias che si augura che il reality non sia la causa della fine del matrimonio della sorella.

Giaele De Donà, l’amica Emy Buono svela i segreti del matrimonio con Brad Beck/ “Niente convivenza, i soldi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA