Mattia, chi è il nuovo Cavaliere di Uomini e Donne/ Attratto da Ida Platano ma corteggia Asmaa Fares

Mattia: chi è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne

A Uomini e Donne durante le ultime puntate ha fatto il suo ingresso un nuovo cavaliere che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Chi è Mattia del Trono Over di Uomini e Donne? L’uomo, il cui cognome non è noto e ci sono informazioni in merito ha quasi 37 anni. È di Varrazze in Liguria ed ha una figlia di 5 anni, nata da una relazione terminata quando la piccola aveva pochi mesi. Sulla figlia l’uomo ha dichiarato: “Loro ci danno forza per andare avanti a prescindere da tutto” aggiungendo che è la sua priorità principale.

Per quanto riguarda, invece, il lavoro di Mattia, il Cavaliere di Uomini e Donne, si sa che è un imprenditore che, dopo anni di lavoro, ha deciso di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti. Lui stesso ha ammesso, presentandosi ad Ida Platano, di avere molte idee da portare avanti: “Adesso, dopo un bel po’ di differenza, mi sono preso un periodo di pausa, ci sono delle idee e le portiamo avanti. Non mi lamento economicamente se è quello che vuoi sapere” Di lui, infine, si sa che non ha un profilo Instagram, non frequenta i social e guarda anche poco la televisione. Una curiosità è che Mattia ha molti tatuaggi sparsi per il corpo.

Uomini e Donne, Mattia dal Trono Classico al Trono Over: attratto da Ida Platano cambia idea e corteggia Asmaa Fares

A Uomini e Donne Mattia è approdato per un appuntamento al buio con Ida Platano. Successivamente però ha cambiato idea ammettendo di non avere nessun tipo di interesse per la nuova tronista ed di essere attratto solo dal fisico: “Sei bellissima ma con te non ci vedo una storia d’amore” Ida Platano non ha digerito tale scelta, ribadendo che lui gli aveva detto parole diverse.

Mattia di Uomini e Donne archiviata Ida Platano ha scelto di corteggiare Asmaa Fares, passando dunque dal Trono Classico al Trono Over. Ha rivelato di essere rimasto subito molto colpito dallo sguardo e dal sorriso della dama: “Ogni volta che mi giravo incrociavo il tuo sguardo. Per rispetto, visto che ero per l’appuntamento al buio non ho detto nulla. Poi, vado a casa. Avevo questo pensiero in testa. Non ho social e la tv tradizionale. Ho visto il video della sfilata, ho sorriso meraviglioso. Mi frulla questa cosa in testa. Alle 2:22 di notte, scrivo alla redazione.”

