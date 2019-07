Mattia Torre, addio al regista-sceneggiatore di Boris/ Il 47enne era malato da tempo

Dopo Andrea Camilleri e Luciano De Crescenzo, un altro lutto nel mondo dello spettacolo e della scrittura: è morto Mattia Torre, sceneggiatore e regista. Nato a Roma, l’autore si è spento nella Capitale all’età di 47 anni: da tempo lottava contro la malattia. Noto per aver scritto insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico la fortunata serie Boris – poi divenuta film – Torre ha iniziato la carriera nel mondo del teatro e grazie a questo ha conosciuto i due colleghi, con cui ha sceneggiato il film Piovono Mucche. Autore per Serena Dandini (Parla con me e The show must go off), il 47enne l’anno scorso ha scritto e diretto la serie tv Rai La linea verticale con protagonista Valerio Mastandrea: un tv show – uscito in anteprima su Rai Play e successivamente sul piccolo schermo – tratto dall’omonimo libro, in cui lo sceneggiatore raccontava la sua esperienza ospedaliera nel reparto oncologico.

MATTIA TORRE E’ MORTO, IL TOCCANTE RICORDO DI GUZZANTI

«Mi mancherai tanto. Ci eri indispensabile», così Corrado Guzzanti ha voluto ricordare Mattia Torre: il comico era legato al 47enne da una forte amicizia e insieme a lui aveva scritto la serie Dov’è Mario?. Prosegue l’imitatore sulla sua pagina Facebook: «Una curiosità, un coraggio e un senso dell’umorismo rari in questo mondo, rarissimi in Italia. Uno che se adesso gli dicessi “che la terra ti sia lieve” ti scoppierebbe a ridere in faccia, ci scriverebbe sopra un monologo». Tantissimi i messaggi di cordoglio e gli omaggi sui social network, con Torre entrato nel cuore di molti per Boris, una serie che ha tracciato un solco. E sono in tanti a ricordare il recente monologo di Davide Mastandrea a Propaganda Live, un testo scritto dallo stesso Torre. Per ricordarlo domani dalle 15 Rai3 trasmetterà le 8 puntate de La linea verticale: un modo per omaggiare uno degli autori più interessanti del recente passato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA