Mattia Zenzola allievo di Amici 22?/ Dopo l’abbandono per infortunio, indizi…

Mattia Zenzola primo allievo della scuola di Amici 22?

La scuola di Amici di Maria De Filippi sta per riaprire ufficialmente i battenti. Dopo un’estate dedicata ai casting di cantanti e ballerini, il pubblico conoscerà presto i nomi dei nuovi allievi che proveranno a realizzare i loro sogni artistici. Tra gli allievi potrebbe esserci proprio Mattia Zenzola che, nella ventunesima edizione aveva conquistato la fiducia di Raimondo Todaro diventando un allievo ufficiale. Poco prima dell’inizio del serale, però, Mattia ha dovuto alzare bandiera bianca. A causa di un infortunio e dei lunghi tempi di recupero, Mattia ha lasciato la scuola con la promessa, da parte di Todaro e della produzione, di poter tornare nella nuova edizione.

LDA e Albe spopolano dopo Amici 21/ Spunta il teaser del duetto: web in tilt!

Mattia, dunque, potrebbe seguire lo stesso percorso di Andreas Muller che, dopo aver abbandonato la scuola per infortunio, tornò l’anno successivo conquistando poi la vittoria.

Mattia Zenzola: rumors sul ritorno ad Amici 22

Mattia Zenzola, dunque, tornerà davvero nella scuola di Maria De Filippi come allievo di Amici 22? A svelare indiscrezioni è la pagina Amici News che, su Twitter, svela cosa dovrebbe accadere nel corso della prima puntata del pomeridiano della nuova edizione del talent show di canale 5.

Dario Schirone choc su Alessandra Celentano ad Amici/ "Ho avuto un attacco di panico"

“Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per domani 5 settembre come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena”, si legge. Mattia, dunque, annuncerà presto la sua presenza a Roma?

Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di #Amici22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per domani 5 settembre come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena. — AMICI NEWS (@amicii_news) September 4, 2022 Nunzio infrange il cuore di Alex, con Cosmary/ "L'amore é bello, perché inaspettato"













© RIPRODUZIONE RISERVATA