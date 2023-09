Mattia Zenzola debutta nel musical di Mare Fuori/ Momento d’oro per il ballerino dopo la vittoria ad Amici

Amici 23, Mattia Zenzola torna nella scuola: il messaggio ai nuovi allievi

Domenica è andata in onda la prima puntata di Amici 23, uno speciale che ha appassionato il pubblico e che l’ha introdotto nuovamente nella scuola televisiva di talenti più ambita. La nuova classe di 20 allievi, composta da ballerini e cantanti, è ormai al completo e non sono mancate sin da subito le prime polemiche. Ma a catturare l’attenzione dei telespettatori e a far gioire i fan è stato soprattutto il ritorno nel programma di Mattia Zenzola, il ballerino vincitore della scorsa edizione.

Come riporta il settimanale Chi, che traccia un bilancio della prima puntata del talent, il ballerino ha voluto lanciare un messaggio importante ai nuovi allievi della scuola. Pensando alla sua esperienza lo scorso anno, ha confessato: “Ricordo ancora quell’angolo lì: avevo 17 anni ed ero un ragazzo pieno di insicurezze, ma con un grande sogno. Oggi mi sento cresciuto e più sicuro di me“. E da questa avventura ha tratto anche un prezioso insegnamento, che custodisce con sé: “Ho imparato che nella vita bisogna sedersi a un banco, perché c’è sempre da imparare“.

Mattia Zenzola nel musical di Mare Fuori, Angelina Mango torna con un nuovo brano

Ma il successo di Mattia Zenzola sembra non fermarsi qui. Dopo la vittoria ad Amici, il ballerino è pronto ad una nuova avventura che lo vedrà sul set di un attesissimo spettacolo, dedicato ad una delle serie cult degli ultimi anni che ha fatto letteralmente impazzire il giovane pubblico. Come riporta sempre il settimanale, infatti, l’ex vincitore del talent è appena entrato a far parte del cast del musical Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani. Per lui una nuova opportunità di mettere in mostra il proprio talento, anche se non è ancora chiaro quale ruolo ricoprirà.

Intanto, tra le grandi sorpresa di Amici 23, c’è da registrare il ritorno in studio di un’altra amatissima protagonista della precedente edizione: Angelina Mango. Il settimanale riferisce che, dopo il grande successo estivo con il brano Ci pensiamo domani, la giovane cantante tornerà nella scuola di Maria De Filippi nello speciale di domenica 1 ottobre. Nel corso della puntata, presenterà al pubblico il suo nuovo singolo, che promette di essere un altro grande successo.











