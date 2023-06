Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici stanno insieme?/ La foto di un bacio confermerebbe tutto!

Mattia Zenzola e Benedetta Vari lo scoop sul bacio fa sperare i fan

Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno partecipato ad Amici 22, la loro complicità nel ballo ha spesso dato adito ai rumor su una presunta storia d’amore. Nonostante i ballerini abbiano negato di avere una relazione, circolano diverse indiscrezioni sul loro conto che smentirebbero le loro dichiarazioni.

A lanciare l’ultimo scoop su Mattia Zenzola e Benedetta Vari è Deianira Marzano che ha pubblicato una foto dei ballerini risalente al 3 maggio quando si sono esibiti in occasione di un evento organizzato dal loro maestro, Raimondo Todaro. Nello scatto si notano i due ex allievi di Amici mentre si danno un bacio, che non era previsto nella coreografia: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia, ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco“. I due hanno sempre dichiarato di essere solo amici, ma l’esperta di gossip ha dichiarato: “Sì ragazze, pare stiano insieme, ma vogliono discrezione”.

Qualche giorno fa è iniziato a circolare un altro gossip su Benedetta Vari e Mattia Zenzola. In molti sono i fan che sperano e pensano ci sia una storia d’amore tra i due ballerini. Ad alimentare il gossip ci ha pensato Deianira Marzano, secondo la quale la ballerina avrebbe lasciato il suo fidanzato storico perchè confusa sui sentimenti verso il vincitore di Amici 22.

“Gira voce a Giovinazzo che Benedetta sia in pausa dal fidanzato perché un po’ confusa” segnala l’esperta di gossip, ormai convinta che tra i giovani ballerini ci sia una relazione. Nonostante questo, però, intervistati da Fiorello Benedetta Vari e Mattia Zenzola hanno continuato a dichiarare che tra loro ci sia solo una bella amicizia. Quale sarà la verità?

