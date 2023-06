Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono fidanzati?/ Lui ospite del Battiti Live 2023, lei dietro le quinte…

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: solo amici?

Durante Amici 2023, Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno ballato insieme durante la fase del serale mostrando un grande feeling che ha scatenato gossip e pettegolezzi sul loro rapporto. Ora che il talent show di Maria De Filippi si è concluso proprio con la vittoria di Mattia, il gossip intorno al rapporto tra il ballerino e Benedetta continua. I due, infatti, continuano ad esibirsi insieme e, secondo i fan più attenti, il loro legame sarebbe diventato più stretto. A scatenare ancora di più i rumors è quanto accaduto nel corso della prima puntata del Battiti Live 2023 che si è tenuta a Bari il 21 giugno.

Coldplay a Napoli: Chris Martin canta Napule é di Pino Daniele/ L'ex di Gigi D'Alessio esulta: le reazioni

Mattia Zenzola è stato ospite della kermesse musicale di Radio Norba. Sul palco ha deliziato la grande folla presente nel capoluogo pugliese con un assolo. Tuttavia, nonostante non abbia partecipato all’esibizione di Mattia, Benedetta Vari era presente all’evento come svelano le talpe del Vicolo delle Newsn.

Amici 22, Angelina Mango: fuori il video di "Ci pensiamo domani"/ É tendenza su YouTube: il traguardo!

Benedetta Vari dietro le quinte del Battiti Live 2023 per Mattia Zenzola

Come scrivono le talpe del Vicolo delle News, Benedetta Vari ha assistito alla prima puntata del Battiti Live 2023 ammirando da lontano l’esibizione di Mattia Zenzola. Benedetta, però, non era da sola ma in compagnia della mamma di Mattia. Tra i due ballerini, dunque, c’è solo un rapporto d’amicizia?

Nel frattempo, Simone, il fidanzato di Benedetta, qualche giorno fa, aveva pubblicato un selfie con lei. Cosa sta accadendo, dunque, nella vita privata di Benedetta? Quello con Mattia è solo un rapporto d’amicizia e di collaborazione professionale?

Amici 22, Aaron Cenere: svolta da cantante a ballerino, a Rock in Roma/ Le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA